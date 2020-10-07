ريهانا عشيقة الملياردير السعودي تعتذر عن استخدام حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب العفاسي!

الدبور – بعد موجة كبيرة من الإحتجاجات و الضغوط، اضطرت المغنية والممثلة الأمريكية ريهانا إلى الاعتذار عن استخدام أغنية مثيرة للجدل في آخر عرض أزياء لها بعنوان “سافاج إكس فنتي”.

وأثارت “ريهانا” موجة من الانتقادات وردود الفعل التي طالبتها بالاعتذار بعد دمجها لكلمات من أحاديث إسلامية في موسيقى عرض الملابس الداخلية.

واتهم المعلقون “ريهانا” بعدم احترام قيم الإسلام من خلال بث هذه الأحاديث الممزوجة على إيقاع أغنية، وذل في أغنية “دوم” للفنانة كوكو كلوي، والتي تتضمن حديثا للنبي محمد. واعترفت ريهانا إن استخدام الأغنية كان “غير مسؤول”، لكنها وصفته بأنه “خطأ بسيطا، وإهمال”.

وكانت قد سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفنانة العالمية ريهانا بسبب الاتهامات الكثيرة التي تلاحقها بالإساءة إلى الحديث النبوي بعد أن تم الزج باسم المنشد والقارئ الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي.

و تعود تفاصيل القصة عندما نشرت الفنانة العالمية ريهانا أحدث أغنياتها الجديدة والقائمة على استخدام الخليفات الموسيقية المختلفة وذلك خلال إحدى حفلاتها، لكن هذه الأغنية تبين أنها استخدمت فيها خلفية موسيقية منسوخة من أنشود إلى المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي تتضمن حديث نبوي.

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​ووصف الكثيرون عرض ريهانا للملابس الداخلية بأنه إساءة للإسلام وأصبحت ريهانا هدفا لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقع، فقد جرى العرض على إيقاع كلمات من أحاديث تتعلق بكلمات النبي محمد عن نهاية العالم ويوم القيامة. وطالب مستخدمو الشبكات الاجتماعية الغاضبون باعتذار من مغنية البوب.

#Rihannaisoverparty

هاشتاق تم تداوله بسبب غضب المسلمين من الفنانة ريهانا واللتي استخدمت خلفية موسيقية لأغنيتها منسوخة من انشودة تتضمن حديث نبويpic.twitter.com/mOtsLb8nVY — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) October 5, 2020

وبينما كانت أزياء ريهانا وعلامتها التجارية للجمال “فنتي” تلقى إشادة لالتزامها بالتنوع في الماضي. فإن مسلمين شككوا في استخدام الأغنية عندما تم بث عرض الملابس الداخلية على أمازون برايم في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وقالت مدونة الجمال “هودن ليادن”، 26 عاما، (من معجبي ريهانا وفنتي) إنها شعرت أن تضمين الأغنية في العرض كان خطأ. واعتبرت أنه من “اللطيف” رؤية اعتذار “ريهانا”. لكنها عبرت عن اعتقادها أن العلامات التجارية الكبرى “تحتاج إلى المزيد من الأشخاص المسلمين في هذه الصناعات الذين يمكنهم التقاط أشياء مثل هذه”.

ومع انها عاشرت ملياردير سعودي علاقة حميمة لمدة ٣ سنوات، إلا إنه لم يعلمها السعودي ولا كلمة عن الإسلام. كما علق أحد النشطاء.

وقال أحد الأشخاص: “بعض الناس يقولون اننا حساسين!! اذا هم مو مسلمين مالهم حق يقررون اذا الموضوع يستاهل والا لا، المشكله انها مو اول مره تصير مع ريانا! طردوها من مسجد لانها تتصور بملابس مفصخه و لها متضي انها ما تحترم المسلمين #Rihannaisoverparty”.

وأضافت فتاة: “الاجانب متى يحترمون باقي الديانات خصيصاً الاسلام! ريانا استخدمت ريمكس مدموج مع حديث للرسول في عرضها الاخير كموسيقى خلفية. لازم الجميع يبلغ على الفيديو لانه شي جدا مهين. للعلم مو اول مرة تستخدمه قد استخدمته ب٢٠١٧ لكن طبعا لانه شي يخص الاسلام محد تكلم”.

أ ثريد | #Rihannaisoverparty

الاجانب متى يحترمون باقي الديانات خصيصاً الاسلام!

ريانا استخدمت ريمكس مدموج مع حديث للرسول في عرضها الاخير كموسيقى خلفية لازم الجميع يبلغ على الفديو لانه شي جدا مهين للعلم مو اول مرة تستخدمه قد استخدمته ب٢٠١٧ لكن طبعا لانه شي يخص الاسلام محد تكلم.. pic.twitter.com/CzGkGlwWPM — ريمين 🇸🇦 (@Unknown____95) October 5, 2020

يذكر أن قصة حب دامت لأكثر من ثلاثة سنوات وقعت بين ريهانا وملياردير سعودي. منذ رؤيتها معاً لأول مرة في عام 2017. وفي الكثير من المناسبات العامة والعطلات الرسمية. وهما في أوضاع عشاق ومنسجمين معاً، وبعدها انفصلت النجمة العالمية ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل.