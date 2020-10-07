شاهد تعامل مذيع أردني مع الأسيرة أحلام التميمي المقرف يثير ضجة واسعة (فيديو)

الدبور – أحدث فيديو تم تبادله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الأردنـ لطريقة تعامل مذيع أردني مع الأسيرة أحلام التميمي التي إتصلت ببرنامج إذاعي لتبث مناشدة للملك الأردني أن يعيد لها زوجها ويجمع أسرتها، وما سمع المذيع اسم الملك واسم زوجها حتى طلب قطع الإتصال من غرفة التحكم بطريقة مقرفة.

واتصلت الأسيرة السابقة أحلام التميمي ببرنامج على إذاعة “ميلودي إف إم”. يقدمه مذيعان أردنيان، وعندما بدأت أحلام بالحديث عن أن قرار إبعاد زوجها عن الأردن وإجباره على مغادرة البلاد. وأنها أرسلت مناشدة لملك البلاد لحل القضية، بدأ المذيعان بمحاولاتهما لقطع الاتصال.

كان حديث التميمي على الإذاعة يُبث مباشرة من داخل غرفة الأستوديو. ويظهر في الفيديو مذيع بدأ يحرك يديه في إشارة منه إلى غرفة “الكونترول” لقطع الاتصال عن التميمي. بدأ المذيع الثاني في ادعاء أن صوت أحلام لم يكن مسموعاً. على الرغم من أن الفيديو يظهر أن صوتها كان واضحاً ولا مشكلة في وصوله إلى الإذاعة والمستمعين.

طلب المذيع من أحلام أن تغير مكانها بحجة أن صوتها يشوبه التقطيع. وحينها قال المذيع الثاني: “لو تعاودي الاتصال بنا مرة أخرى”. ليعود المذيع الأول ليقول إن الصوت يتقطع ثم ينقطع الاتصال بالفعل.

أثار تصرّف المذيعين مع الأسيرة أحلام ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل. وتصدر هاشتاغ “#احلام_التميمي_صوتك_عالي” قائمة التغريدات الأكثر تداولاً على تويتر لدى الأردنيين، وأبدى كثيرون تضامناً معها أيضاً.

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علق ناشط نشر الفيديو ما نصه كما لسع الدبور: “للأمانة أحلام هي الغلطانة قيمتها أكبر بكثير من هيك برامج هي أعطتهم أكبر من قيمتهم باتصالها لا يستحقون نيل هذا الشرف”

للأمانة أحلام هي الغلطانة

قيمتها أكبر بكثير من هيك برامج

هي أعطتهم أكبر من قيمتهم باتصالها

لا يستحقون نيل هذا الشرف pic.twitter.com/v7WTDT85Zu — سلطان العجلوني #التطبيع_خيانة (@AjloniSultan) October 6, 2020

وأثار الفيديو وطريقة تعامل المذيعان مع الأسيرة أحلام بهذه الطريقة المقرفة كما وصفها ناشط. أثار حالة من الغضب و الجدل. حيث طالب البعض بمقاطعة هذه المحطة تماما. حيث قال ناشط معلقا: “على كل اردني حر و شريف مقاطعة هذه المحطة الهابطة ببرامجها. و سقوط من يسموا إعلاميين فيها. نرجو من كل الأحرار تبني هاشتاغ مقاطعة هذه المحطة المشبوهة سنح وجوهكو و سنح هيك محطة. الحرة أحلام التميمي انت اسمى و ارفع ان تتصلي بهذين الجرذين”

على كل اردني حر و شريف مقاطعة هذه المحطة الهابطة ببرامجها و سقوط من يسموا إعلاميين فيها

نرجو من كل الأحرار تبني هاشتاغ مقاطعة هذه المحطة المشبوهة

سنح وجوهكو و سنح هيك محطة

الحرة أحلام التميمي انت اسمى و ارفع ان تتصلي بهذين الجرذين — Fadi A.Rayyan MD (@afadi_ua) October 7, 2020

وقال آخر ما نصه: “الاخت احلام هي اخت لكل اردني واردنية. الاخت احلام هي شرف الامة الذي ضاع. الاخت احلام بامكانها ان ترسل رسالة الى جلالة الملك عن طريق الديوان وصدقني راح تصل احسن من الاعلام الكاذب والدجال”

وعلق ناشط على أحد المذيعين بقوله: “معاذ العمري الي حكى “غيري مكانك”. راسب توجيهي و طلع حكاها بمقابلة فلازم ما نستغرب هيك اشياء”

معاذ العمري الي حكى "غيري مكانك" راسب توجيهي و طلع حكاها بمقابلة فلازم ما نستغرب هيك اشياء — Maryam Naffa'a (@MaryamNaffa) October 6, 2020

وقال آخر ما نصه: والله اذا هيك الموضوع عيب عليكم تكونوا صوت المواطن. لانكم نسيتم رسالتكم الانسانيه وخساره لان الإعلام وصل لهذه الدرجه من الاستهتار عيب والله ياخسافه.

قصة أحلام التميمي

يذكر أن نزار التميمي، الأسير الفلسطيني المحرَّر في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول. بعد أن أبلغته السلطات الأردنية، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، أنه “ضيف غير مرغوب فيه”، وطالبته بمغادرة المملكة في غضون 48 ساعة.

نزار التميمي هو زوج الأسيرة المحرَّرة أحلام التميمي المطلوبة للولايات المتحدة. إذ طالبت وزارةُ العدل الأمريكية الحكومةَ الأردنية بتسليم أحلام. بعد أن وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي على رأس لائحة “الإرهابيين” المطلوبين. بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قُتل فيه أمريكيان. كما وضع المكتب مكافأةً تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها أو إدانتها.

مصادر مقربة من عائلة التميمي أوضحت أن السلطات الأردنية رفضت تجديد إقامة نزار التميمي. بعدما قضى ٩ سنوات معها في العاصمة الأردنية عمان. كما أشارت إلى أن نزار اضطر إلى السفر نحو الدوحة، إذ يملك إقامة استثنائية في قطر. مُنحت له إلى جانب مجموعة من الأسرى المحررين بصفقة شاليط، من قِبل السلطات القطرية.

المصادر ذاتها أكدت أن الغرض من رفض عمّان تجديد إقامة التميمي. هو “الضغط على زوجته الأسيرة المحرَّرة أحلام التميمي من أجل مغادرة الأردن أيضاً”. وذلك لتجنيب عمّان مزيداً من الضغط الذي تمارسه واشنطن لتسليمها بغرض محاكمتها في قضية تفجير مطعم بالقدس المحتلة عام 2001.