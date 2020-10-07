فيفي عبده تتحدى منتقديها من جديد نعم انا لسه مطلوبة ومغرية أكثر من أول شوفوا!

الدبور – تحدت الراقصة فيفي عبده الام المثالية منتقديها من جديد، ومازالت تثير حولها ضجة تبحث عنها بعد إختفاء الأضواء عنها بعد بلوغها لسن كبيرة، فلا هي تستطيع العودة للرقص ولا تستطيع تقديم أي أدوار في الدراما إلاالقليل الذي لا تراه مناسبا لها.

فتسعى فيفي لادوار معينة لا تبديها كجدة أو كبيرة جدا بالسن، بل تبحث عن ادوار جديدة تستطيع أن تنحب وتحب فيها كأدوار الشباب ولكن ما يناسب سنها، لتثبت إنها مازالت مطلوبة ومغرية كما كانت من قبل سنوات.

حيث كان كبار شخصيات السعودية يرتمون تحت أقدامها وهي ترقص، وكانت تطلب بالإسم في الحفلات الخاصة في القصور السعودية، قبل أن تنتهي صلاحيتها وهو الامر الذي يزعجها.

فقد أطلت الراقصة المصرية المثيرة للجدل عبده، في صورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”. وتسبب في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس فاضحة من غرفة نومها حيث تتعمد التعري لجذب انتباه متابعيها.

وظهرت فيفي عبده وهي ترتدي فستان أسود جرئ مكشوف الصدر بالكامل. وقد أخذت وضعية مثيرة على المقعد في غرفة نومها وعرت ساقيها.

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وعلقت فيفي على صورتها بالقول:”يا مساء الفل من مصر أم الدنيا. بحبكو اوي وحشتوني”. وقبل فترة شاركت فيفي عبده مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”. وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات المطرب السعودي محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وكتبت عبده مع المقطع المصور: “تحياتي للسعودية الأغنية دي أغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم”. على حد تعبيرها.

فيفي عبده تتحدى الزمن

وكانت الراقصة العجوز فيفي عبده قد ردت على من إنتقدها إنها كبرت وانتهى سوقها وطلب منها التوقف و الرجوع لله أفضل، قالت أنا لسه مطلوبة ومغرية وأكثر من أول وموتوا بغيظكم.