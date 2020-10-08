إستدعاء الفنانة هيا الشعيبي في الكويت بعد بث مقطع إباحي على حسابها! هل تم أختراقه؟(فيديو)

الدبور – هيا الشعيبي إرتكبت المحرمات، شكرت أمير قطر على حضوره صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. فجن جنون الذباب السعودي وشنوا أم المعارك عليها، لأن مدح أمير قطر او شكره في القانون السعودي الإماراتي جريمة لا تغتفر، تستحق العقاب وتشويه السمعة وبل الدخول بالاعراض و الشرف كما إعتاد الإعلام السعودي المدرب في الإمارات.

وكانت هيا الشعيبي قد نشرت صورتين عبر “انستغرام” لأمير قطر تميم بن حمد، وعلقت على الأولى قائلة: “الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك”. وعلقت الفنانة على الصورة الثانية قائلة: “يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه الشيخ جوعان والشيخ خليفة والشيخ جاسم”.

واعتبر السعوديون أن الشعيبي تقصد ملكهم سلمان بن عبدالعزيز فدشنوا هاشتاغ #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه، شتموا خلاله الفنانة وعايروها بتكريمها أكثر من مرة في السعودية. وبدأت عملية تحطيم شخصيتها بمنعها من التعاقد على أي عمل تنتجه السعودية أو الإمارات؟

خاص / صدور اوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الممثلة هيا الشعيبي . pic.twitter.com/EqfmYKyxWq — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) October 5, 2020

و أيضا شنّ المذيع السعودي مفرح الشقيقي هجوماً على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متهماً إياها بالإساءة للسعودية في عزاء الشيخ صباح الأحمد. وخصّ “الشقيقي” الفنانة “الشعيبي” بالإسم في هجومه، قائلاً إن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مشهور أو فنانة في خطأ، وعليه يجب أن يُغلق “باب حُسن النوايا” وفقاً للمذيع السعودي

وأضاف مفرح الشقيقي في برنامجه على “روتانا خليجية”: “من يعتقد أنه يستطيع استغفال الجمهور السعودي بتمرير رسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو ترقيع اساءاته الوقحة غلطان”.حسب تعبيره وطالب “هيا” باعتذار صريح، واصفاً ما قامت به “بالمعيب والمسيء”.على حد وصفه.

إلى #هيا_الشعيبي ومَن على شاكلتها

إلى كل من أساء للسعودية في عزاء الشيخ صباح الأحمد رحمه الله

إلى كل مَن يصوّر له خياله الواهم أنه قادر على استغفال الجمهور السعودي pic.twitter.com/WGzaiK3dHZ — مفرح الشقيقي #كلنا_مسؤول (@Mofareh5) October 6, 2020

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فبعد حملة متواصلة منذ وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله. وحتى اليوم الحملة مستمرة، وآخر ما توصل له العقل الذبابي في مهاجمتها و الدفاع عن السعودية مقابل صورة أمير قطر التي نشرتها الشعيبي، تم إختراق حسابها على السناب وبث مقطع إباحي.

وقال الكثير من النشطاء أن هيا الشعيبي لا يمكن أن تنشر مثل هذا المقطع الإباحي على صفحتها. وإن كان له هدف فضح المتحرشين و العادات القذرة في المجتمعات العربية. ولكن الذباب السعودي أصر أن الشعيبي هي من نشرت المقطع، وتم تداوله بشكل واسع على موقع تويتر.

ي جماعه وش سالفه هيا الشعيبي بسناب ؟؟؟؟ pic.twitter.com/3ljEtLVIX4 — 🇸🇦🌿 (@my321my2) October 8, 2020

وبعد إنتشار المقطع نشر حساب المجلس الكويتي تغريدة جاء فيه. أن السلطات الامنية قامت بإستدعاء فنانة مشهورة دون ان يذكر الإسم. ولكن بعض النشطاء قالوا إنها هيا الشعيبي. فهي الوحيدة في الكويت التي نشرت مقطعا إباحيا على صفحتها كما يدعي الذباب السعودي.

رجال المباحث يلقون القبض على فنانة مع إحالتها إلى النيابة لنشرها مقطع «اباحي» في سناب شات. pic.twitter.com/LdtjHYQL4r — المجلس (@Almajlliss) October 8, 2020