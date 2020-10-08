الكاتب القطري جابر الحرمي يجلد من جديد: عيشوا مرحلة تصهينكم بوضوح ..

الدبور – الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، وفي جلدة جديدة أصابت المتصهينين العرب في الإمارات ومن تبعهم في ضلال، بمقتل، كتب تغريدة جديدة بعد اللقاء الذي قام به بندر ابن امه في قناة إماراتية وبأمر من بن زايد وليعهد أبوظبي.

فقد نشر الطاتب القطري جابر الحرمي المعروف بتغريداته الموجعة. تغريدة قدم بها نصيحة للمتصهينيين العرب في الإمارات و السعودية ومن تبعهم في هذا الضلال، بعدم ربط صهيونتهم بالقضية الفلسطينية، ولا داعي لمهاجمة القضية الفلسطينية للممارسة الصهيونية.

حيث قال كما لسع الدبور ما نصه: “#القضية_الفلسطينية ليست قضية أفراد أو منظمات أو حتى أنظمة .. هي قضية أمة .. ومهما حاول البعض من ” الأقزام ” التطاول عليها أو محاولة بيعها أو ” التملق ” للصهاينة تزلُفا .. فإنها تظل بوصلة الشعوب .. لا تجعلوا #فلسطين شماعة لفشلكم وخيباتكم .. عيشوا مرحلة تصهينكم بوضوح ..”

#القضية_الفلسطينية ليست قضية أفراد أو منظمات أو حتى أنظمة .. هي قضية أمة .. ومهما حاول البعض من " الأقزام " التطاول عليها أو محاولة بيعها أو " التملق " للصهاينة تزلُفا .. فإنها تظل بوصلة الشعوب ..

لا تجعلوا #فلسطين شماعة لفشلكم وخيباتكم ..

عيشوا مرحلة تصهينكم بوضوح .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 8, 2020

وكان ولي عهد أبوظبي بن زايد “شيطان العرب” قد أخرج بندر بن سلطان مم جحره، وطلب منه التحدث عن القضية الفلسطينية بطريقة تبين كم قدمت السعودية للقضية ولكن شعبها وقيادتها هم من رفضوا حل القضية، في محاوولة للتمهيد للتطبيع للشعب السعودي.

فلم يخرج بندر ابن امه ليتحدث عن اليمن ولا عن صواريخ الحوثي الذي دكت أرضه وما قدمته السعودية لليمن. ولم يستفزه مثلا كل الشتائم ضد السعودية من قبل الكثير بل معظم الشعب العربي. ولم يخرج ليتحدث عن دماء الصحفي جمال خاشقجي مع العلاقة التي كانت تربطه به، وخرج واستفز بعد شتيمة الإمارات بعد تطبيعها.

وعادة ما يستحمر الإعلام السعودي و الإماراتي ومن لف معهم شعوبهم، عن طريق إعلام موجه وذباب إلكتروني يطبل لهذا الإعلام ويروج ما ينقله على لسان الحاكم، بعد سنوات من القمع وإعتقال أو إغتيال كل قلم حر وخجب أي موقع لا يتماشى مع سياساتهم الصهيونية.