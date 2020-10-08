شاهد فيفي عبده تعتذر عن نشر أي صور وفيديوهات خليعه، وتطلب الدعاء بعد مرضها

الدبور – الراقصة فيفي عبده وبعد سلسلة من الصور و الفيديوهات الخليعة التي إعتادت على نشرها في الفترة الاخيرة، لتثبت إنها مازالت على الساحة ومطلوبة ومغرية كما قالت في ردها على أحد منقديها.

إعتذرت لجمهورها على عدم نشرها مثل تلك الصور و الفيديوهات الخليعة خلال الأيام الماضية. وطلبت من جموهرها الدعاء لها بان يشفيها الله من مرضها لتعود لهم، ووعدتهم لصور أكثر سخونة ونشاط أكبر، عندما يمن الله عليها بالشغاء.

و أكدت الراقصة المتصابية فيفى عبده، أنها أصيبت بدور برد شديد خلال الفترة الماضية وهو ما جعلها تبتعد عن الشوشيال ميديا مؤخراً، قائلة:”أنا سعيدة بسؤال الجمهور على حالتى الصحية، وهطمن الجميع يوم الجمعة القادمة على حالتى، وأنا بطلب من الناس تدعى لى وأنا محتاجة دعوات الناس ومحتاجة من اللى بيحبنى يدعى لى”.

وقالت الراقصة المثيرة للجدل فيفى عبده، خلال لقائها بتلفزيون اليوم السابع، أنها اعتذرت عن الحضور في عدد من المناسبات الاجتماعية بسبب مرضها، لافتة إلى أنها لم تخبر أي أحد من الفنانين بمرضى خلال الفترة الماضية، مضيفة:”أنا نشرت فيديو اليوم لأطمئن الجمهور وأصحابى على حالتى الصحية”.

https://www.facebook.com/watch/?v=332341181324917

وتعليقا على انتشار كوميكسات مضحكة على شبكات التواصل الاجتماعى عن قصة حب عزمى وأشجان التي جسدت شخصيتها مع الفنان كمال أبو رية في مسلسل “طائر الحب”، قالت الفنانة فيفى عبده:”الناس مفتقدة الحب وعلشان كده مستغربين من حالة الحب بين عزمى وأشجان والحقيقة أن رومانسية عزمى وأشجان في مسلسل طائر الحب افتقدناه في هذه الفترة التي نعيشها”.

وأضافت عبده:”في بداية أزمة فيروس كورونا أنا كنت بأخذ الموضوع تريقة، ولكن بعد ظهور الإصابات بأعداد كبيرة تأكدت أن الموضوع بجد ومينفعش الناس تقصر في الإجراءات الاحترازية، وبعد فترة الناس التزمت بالإجراءات الاحترازية، ودلوقتى الناس رجعت تتهاون في الإجراءات الاحترازية”.