ضجة بعد ظهور ابنة مخرج باب الحارة شمس الملا شبه عارية في مدينة الدعارة دبي

الدبور – أثار ظهور ابنه مخرج مسلسل باب الحارة المخرج بسام الملا. الفنانة الإستعراضية شمس الملا وهي شبه عارية في مدينة الدعارة وغسيل الاموال دبي في الإمارات. أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. وعلق الكثير من رواد وسائل التواصل على صورها التي نشرتها على حسابها بلا خجل.

و أثارت الفنانة الاستعراضية السورية ونجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا. ابنة المخرج بسام الملا، موجة جدل واسعة بعد نشرها صورا أظهرتها في إطلالة فاضحة من أحد المنتجعات الشاطئية بالإمارات.

وشاركت شمس الملا عبر حساباتها بمواقع التواصل متابعيها صورا من أجازتها التي تقضيها بالإمارات، لكنها تخطت كل الحدود وظهرت شبه عارية بملابس السباحة.

وظهرت شمس الملا بأحد المنتجعات الشاطئية في دبي. حيث ظهرت وهي ترتدي “البكيني” وتقف بحوض السباحة. فضلا عن صور أخرى أظهرتها بالكاش مايوه الذي ظهر أجزاء كبيرة من جسدها، ماعرضها لانتقادات حادة.

وهاجم المتابعين على مواقع التواصل الفنانة شمس نتيجة ظهورها بهذه الإطلالة التي وصفها الجمهور بالفاضحة، في ذات الوقت التي تعيش فيه الفنانة في وسط شعب لا يقبل بهذه العادات او التصرفات.

شتائم وسباب ملئت حساب الفنانة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا بسبب صور نشرتها وهي بملابس السباحة.



يذكر ان عدد كبير من النقاد يصفون والدها بالمخرج الداعشي بسبب انحصار اعماله بالبيئة الشامية التي "تشوه صورة المرأة" كما يقولون! pic.twitter.com/z93d6i2T02 — Syria Drama (@syriadramaa) October 4, 2020

#مجلة_فن #شمس_بسام_الملا تثير الجدل مجدداً بصورتها داخل المسبح ، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي يهاجموها بأبشع الألفاظ … pic.twitter.com/y1CLc0Owq2 — مجلة فن Faan magazine (@faanmagazine) October 3, 2020

ويشار إلى أن شمس الملا. قد اتخذت من منصة انستجرام منبرا لها لاستعراض ذوقها الخاص في الموضة. حيث نالت شهرة كبيرة خولتها الدخول لـ عالم تسويق المنتجات على الإنترنت ، وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لعدة علامات تجارية عالمية .

حيث إعتادت الملا. على إثارة الجدل و الظهور وهي شبه عارية. وكانت قد أثارت ضجة قبل فترة بظهورها غير الأخلاقي مع عشيقها في دبي أيضا.