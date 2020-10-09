رانيا يوسف بذكرى حرب أكتوبر ويوم الجمعة تعرض مؤخرتها في صورة مستفزة

الدبور – رانيا يوسف الممثلة المصرية المثيرة للجدل و التي تتحدى عمرها حيث إقتربت من ٥٠ عاما، و التي إشتهرت بمؤخرتها عندما اظهرتها للعالم كله في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، وأثارت ضجة وقتها وتحججت بان البطانة هي المشكلة حيث نسيتها في البيت.

من جديد ولمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وفي يوم الجمعة وفي وقت صلاة الجمعة، نشرت صورة مشتفزة من جيدي لمؤخرتها الشهيرة، الصورة التي إستفزت متابعيها وعلق الكثير منهم عليها.

وقال أحد رواد مواقع التواصل، يعني لم تختاري إلا وقت صلاة الجمعة لتظهري لنا مؤخرتك، بينما قال مؤخرة جميلة وانا لا أتحرش، في إشارة لمهاجمتها للمتحرشين بمؤخرتها التي قالت إنها للعرض فقط وممنوع اللمس و الغمز.

ونشرت رانيا يوسف الصورة بوضعية تضمن فيها أن تظهر مؤخرتها بطريقة مستفزة في محاولة لإغراء متابعيها وجلب بعض الإهتمام من جديد، حيث تنشر كل فترة و الأخرى صورة تظهر فيها شبه عارية وتصر على إظهار مؤخرتها فيها.

وعلق النشطاء على التغريدة بتعليقات مختلفة، حيث قال لها أحدهم: “النهاردة الجمعه مفيش عظه خالص”. وقال آخر ما نصه: “وتزعلي لما حد يتكلم عليكم بذمتك ده شكل لبس انسانه يوم الجمعه وفي ساعه الصلاه كمان هو المفروض انك مسلمه وفي الوقت ده صلاه ازاي لابسه بالشكل ده طاب اهلك فين هتقولي مطلقه تمام اخوانك عمك خالك اخوكي بنتك ياناس اختشوا شويه هداكم الله الي طريق الحق لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم”

وتزعلي لما حد يتكلم عليكم بذمتك ده شكل لبس انسانه يوم الجمعه وفي ساعه الصلاه كمان هو المفروض انك مسلمه وفي الوقت ده صلاه ازاي لابسه بالشكل ده طاب اهلك فين هتقولي مطلقه تمام اخوانك عمك خالك اخوكي بنتك ياناس اختشوا شويه هداكم الله الي طريق الحق لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم — Ahmed Awaga121 (@AAwaga121) October 9, 2020

وقال أخر ما نصه: “خير يا فنانه لابسه نص الهدوم مره واحده ليه كدا سقعانه ولا ايه…. صحيح اللي عايز يتشهر في البلد دي يا اما يقلع يا اما يطبل للاشكال اللي زيك”

لو قلت مؤخرتك حلوة تزعلي؟ — عاشق الجمال (@Hima6Hima) October 9, 2020

يذكر أن رانيا يوسف إعتادت على نشر صور وفيديوهات فاضحة لها بين الحين و الآخر، وتثير بالعادة ضجة مع كل صورة أو فيديو تنشره، وكانت قد نالت شهرة التعري بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت بفستان فاضج كشف عن مؤخرتها بالكامل، وكان أشبه ما يكون بمايوه بكيني.

وتم إستدعائها من قبل النيابة بعد تقديم شكوى بحقها من قبل الكثير من المحاميين، وتم الإفراج عنها بكفالة وأغلقت القضية بعد إعتذارها، ولكنها عاودت بعدها بأشهر بنشر الكثير من الصور الفاضحة على حسابها في تويتر وإنستغرام.