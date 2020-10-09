لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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لقاء الخميسي تردح لجمهور الزمالك بالفاظ غير لائقة دفاعا عن “أوسة” شاهد

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – لقاء الخميسي الفنانة المصرية خرجت بوصلة ردح لجمهور الزمالك المصري، وبألفاظ خارجة وغير لائقة لتدافع عن زوجها المعروف باسم أوسة، حارس مرمى فريق وادي دجلة.

حيث دخلت الفنانة لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك. بسبب صورة نشرتها لزوجها الكابتن محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق. لتشيد به بعد تعادل فريقه أمس أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي». 

وتفاجأت لقاء الخميسي، بهجوم مشجعي الزمالك عليها بالتعليق على الصورة. فكتب شخص: «أهو العار ده كان سبب فضايح كتير للزمالك دلوقتي بقى أسد وعاش».

لترد عليه لقاء قائلة: «أنتوا اللي فاضحين نفسكم مش هو اللي فضحكم! هو شالكم»، وتابعت: «الخرم ده عندكم بس دور عليه كويس»، وأضافت «أما كانت لاعبيتكم بتبيع الماتشات». 

وكتبت لقاء الخميسي (زوجة محمد عبد المنصف)، تعليقا أخيرا وجهته للمهاجمين لها، قائلة: «احنا هنا بنحتفل بـ اوسة اللي هو حبيبي وزوجي وأبي وصديقي وحياتي كلها لتألقه في الدوري ومش علشان لعب امام نادي الزمالك العريق وانما علشان لعب ماتش هايل وتألق أيًا ما كان الفريق المنافس ، اللي عايز يحتفل معانا اهلا بيه واللي ناوي يدخل يضايقنا فيستحسن يفكر قبل ما يعلق اي تعليق غير لائق بينا كعيلة ! شكرا». 

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جاء ذلك بعدما تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 65 فيما وصل رصيد دجلة الى 35.

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