ولي عهد الكويت يغلق الباب على شيطان العرب وهذا ما قاله عن مرزوق الغانم

الدبور – أغلق ولي عهد الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الباب على ولي عهد أبوظبي بن زايد، و محاولاته في إحداث تغيير في سياسة الكويت، وضم دولة الكويت إلى حلفه وتحت سيطرته، بعد وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله.

وحاول ولي عهد أبوظبي شيطان العرب، تغيير سياسة الكويت في الإصلاح وعدم إتخاذ أي موقف خصوصا في الأزمة الخليجية، ورفضت الإنضمام إلى حلف الشر في عهد أمير الإنسانية، وكذلك رفضت التطبيع مع دولة الإحتلال.

وبدأ نشاط بن زايد في عدة محاول في محاولة لتغيير هذه السياسة وخصوصا إقناع الكويت بالتطبيع مع الإحتلال، و الاهم التخلص من رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم.

وشن الذباب الإماراتي في الفترة الأخيرة حملة ضد الغانم الذي يرفض التطبيع بشكل قوي، وظنوا أن الخلاص منه قادم لا محالة مع تولي أمير جديد للبلاد ومع تعيين الرجل الأمني القوي وليا للعهد.

ولكن الشيخ مشعل الأحمد أغلق الباب على الإمارات وعلى كل من ظن أن هناك مرحلة من التغيير قادمة على الكويت، وإنها ستطبع مع الإحتلال، وبالطبع ستتخلص من عدو التطبيع مرزوق الغانم.

و عقب إلقاء ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد كلمته أمام مجلس الأمة بعد تأديته القسم الدستوري وجه كلامه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلاً: جزاك الله خيراً على كلمتك وأنت ما قصرت وعملت الكثير لأميرك وبلدك راح تستمر بذلك بإذن الله.

لقطة مصافحة حميمية جمعت بين ولي العهد

الشيخ مشعل الاحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب مبايعة الشيخ مشعل الأحمد بولاية العهد وتأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة pic.twitter.com/Efc3e3CyoA — أيوب الرشيدي (@ayobassaoy) October 8, 2020

ثم واصل الشيخ مشعل حديثه من دون ميكروفون موجهاً كلامه إلى رئيس الوزراء قائلا: أشكرك على كلمتك وكلي ثقة فيك، ثم خاطب الرئيسين قائلاً: أحتاجكما في الفترة القادمة وأنتم اهل للثقة، تعاونوا وأعينوني، وهذولا اللي قاعدين كلهم مستشارين لي وجزاه الله خيرا اللي يوصل الرأي.

ورد الرئيس الغانم على ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح قائلاً: «أبشر طال عمرك وهذي شهادة نعتز بها».

مساكين اللي يروجون لفكرة أن مرزوق الغانم لم يعد مقبولا لدى القيادة السياسية والشعب..فجميع المؤشرات تخذلهم وتؤكد عكس ذلك 😅 https://t.co/bz87vG3SUz — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) October 8, 2020

وكان الصهويني إيدي كوهين قد نشر تغريدة هاجم فيها المرزوق واعتقد إنه إنتهى بعد موت أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد، وأرفق بتغريدته تسجيل صوتي قال إنه للشيخة فضيلة الصباح. وقام الذباب الإماراتي بإعادة ترويج تغريدته التي قال فيها: “أسمع كلام عمتك يا مرزوقوه .. صدقني أكبرها و أسمنها ناوينك و العهد تغير تماماً رأساً على عقب وبالذات الشيخ مشعل حاطك براسه نصيحة تراني مشفق عليك بعد ..”

أسمع كلام عمتك يا مرزوقوه .. صدقني أكبرها و أسمنها ناوينك و العهد تغير تماماً رأساً على عقب وبالذات الشيخ مشعل حاطك براسه نصيحة تراني مشفق عليك بعد ..@MarzouqAlghanimpic.twitter.com/TsunYIMVqM — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 1, 2020