بكاء نجوى كرم في “ذا فويس سينيور”يشعل مواقع التواصل الإجتماعي شاهد (فيديو)

الدبور – أشعل بكاء الفنانة اللبنانية نجوى كرم في برنامج “ذا فويس سينيور”. مواقع التواصل الإجتماعي. حيث تم تبادل الفيديو بشكل واسع. وحصلت على الكثير من التعليقات المؤثرة التي تأثرت لدموع الفنانة نجوى كرم، وللمشهد الذي أبهر المشاهدين.

حيث أظهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم. جانباً من رقة مشاعرها خلال الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس سينيور”، خلال مرور المشتركة داني حاتم الّتي قدّمت أغنية “عهدير البوسطة” للسيدة فيروز، من أجل تحقيق حلم والدها الراحل.

وطلبت لجنة المدربين من ابني المشتركة المغنيين باتريك ومارك حاتم اعتلاء مسرح The Voice Senior الى جانب والدتهما، حيث قدّما لها أغنية Les yeux de la maman، فتفاعلت نجوى بحرارة مع الموقف، الى حد البكاء.

و أضافت إنتوا مش جايين لتفوزوا إنتوا جايين لحتى تأثرونا. وتعلمونا شو يعني الواحد بربي ولد ليكون حريص على أمه بهذا الشكل.