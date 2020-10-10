سعودي وراء المقطع الإباحي على حساب هيا الشعيبي وهذا ما حصل في التحقيق!(فيديو)

الدبور – في آخر ما توصلت له التحقيقات مع الفنانة هيا الشعيبي في المقطع الإباحي الذي تم نشره على صفحتها على تطبيق السناب. وبعد إلقاء السلطات في الكويت القبض عليها، تم الكشف أن وراء هذا المقطع هو هاكرز سعودي.

حيق قال حساب “شاهین” على وسائل التواصل الإجتماعي. إن هيا عرضت على النیابة العامة بعد القبض علیھا مساء الخمیس الماضي وتم إرجاء التحقیقات ليوم الأحد. بعدما قالت أن حسابھا تم اختراقه.

وأضاف “شاهین” عبر “سناب شات”. أن هیا الشعیبي قالت في التحقیقات إن “هاكر” سعودي هو من اخترق حسابھا. وعندما ُسئلت عن تحدیدها لجنسیة “الھاكر” أكدت أنھا كانت تُھدد من هكر سعودي مؤخرا.

وفي وقت سابق نشر على حساب هيا الشعيبي. مقطع إباحي مخل بالآداب العامة تم تصويره عن بعد. وأثار ضجة واسعة، مما إستدعى السلطات الامنية في الكويت إلى إلقاء القبض عليها للتحقيق معها.

وكانت هيا الشعيبي قد إستفزت الذباب السعودي. عندما مدحت وشكرت أمير قطر على حضور جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصبح رحمه الله. وهو الامر الذي إعتبره الذباب السعودي المدرب في إمارات الشر جريمة لا تغتفر واعتبرها إهانة للسعودية العضمى.

وأفاد مصدر أمني أن النيابة العامة أمرت بحجز “الفنانة” إلى الأحد. وإعادة عرض المقطع عليها بعد توجيه اتهام بنشره على حسابها.

ويُظهر المقطع رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق. ونشر عليه مقاطع فيديو مسيئة، معبرة عن استغرابها من هذا التصرف .

واتهم بعض المغردين ومتابعين الفنانة هيا الشعيبي. الإمارات والسعودية باختراق حسابها على سناب شات ونشر الفيديو الإباحي. بغرض تشويه سمعتها بعد إشادتها بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جنازة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

ي جماعه وش سالفه هيا الشعيبي بسناب ؟؟؟؟ pic.twitter.com/3ljEtLVIX4 — 🇸🇦🌿 (@my321my2) October 8, 2020