سمية الخشاب
سمية الخشاب
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سمية الخشاب : سيدة مصرية عرضت على زوجها وقالت زوجي بموت فيك معلش! (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي. مقطع فيديو تم نشره للمثلة المصرية سمية الخشاب وهي تتحدث عن موقف غريب تعرضت له، وقالت سمية الخشاب أن سيدة قابلتها في الشارع وعرضت عليها زوجها لأنه بموت فيها ويعشقها. واستغربت الموقف.

وكانت الممثلة تقدم المفروض مقطع كوميدي ولكنه لم يضحك الجمهور، خلال استضافتها في برنامج «snl بالعربي» على قناة on، و الموقف يستعرض تعاملاتها مع المعجبين الذين يطلبون منها التقاط الصور «السيلفي».

وتابعت «سمية»: «الواحد بيقابل مواقف كوميدية كتير وخاصة من الأزواج.. بلاقي واحدة بتطلب مني أن جوزها يتصور معايا..

وبصراحة الستات في مصر روحهم رياضية بيطلبوا يتصوروا معايا وييجوا يقولولي ممكن جوزي يتصور معاكي ده بيحبك أوي.. لكن الرجالة يا ساتر ييجي يقولي ممكن أتصور معاكي عشان أغيظ المدام».

وقالت لا اتصور أن أمشي مع زوجي وأقدمه لأي شخص وأقول زوجي بموت فيك وبعشقك، بصراحة موقف غريب، بس المصريات روحهم رياضة بعكس الرجال.

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