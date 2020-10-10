شاهد فضيحة المعركة بين أحمد فهمي وشيكابالا في حفل زفاف شريف منير حسن (فيديو)

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي. أخبار معركة حامية الوطيس وقعت بين الفنان أحمد فهمي و شيكابالا في حفل زفاف شريف منير حسن. حيث تصدر اسم أحمد فهمي الترند في مصر، واصبح الاكثر بحثا في محركات البحث في مصر.

ووقعت مشادة حادة نشبت بين الفنان أحمد فهمي وكابتن فريق الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا. خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

الخلاف بين أحمد فهمي وشيكابالا بدأ منذ مباراة السوبر، حينما قام قائد الزمالك بعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلى، فانتقد الفنان بمواقع التواصل تصرفات اللاعب.

ومع ظهور الفنان الأهلاوى واللاعب الزملكاوى بحفل الزفاف ذهب فهمي لتحية شيكابالا ليصافحه وسط عتاب بين الطرفين، لكن الأمر تطور حيث كرر شيكابالا السباب مجددا لجماهير الأهلي ليرد فهمي عليه بالألفاظ نفسها حتى احتوى الحضور الأمر.

وبعدها كتب فهمى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر”.

وانتشر فيديو لحظة المعركة وكيف بدأت وكيف إنتهت على مواقع التواصل الإجتماعي، الدبور لسع الفيديو من موقع يوتيوب ويعرضه عليكم..

وقالت بعض المصادر لم تنجح محاولات الصلح بين محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد ولاعب وسط نادي الزمالك، والفنان أحمد فهمي، ونشبت بينهما أزمة خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وأشار مصدر تواجد في حفل الزفاف أن مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، كان صاحب مبادرة الصلح بين الطرفين بجانب بعض من الحضور.