شاهد فيديو مرعب يوثق لحظات هجوم مروع على ضابط شرطة في لوس أنجلوس

الدبور – أفرجت شرطة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا عن الفيديو المروع و المرعب للحظة هجوم مجرم على ضابط شرطة داخل قسم الشرطة، بدون مقدمات. ولا يبب محدد حيث بدى بحالة غير طبيعية.

حيث وثقت الكاميرات المثبتة في المبنى بالإضافة إلى الكاميرا الشخصية المثبته في جاكيت الضابط لحظة الهجوم عليه من قبل شخص دخل القسم وبدأ بضرب الضابط بدون سبب.

ومن ثم سحب مسده وأطلق على الشرطي قبل أن تتدخل شرطية كانت في القسم، وأطلقت عليه الرصاص ولكنها لم تصبه ولاذ بالفرار,

وتمكنت دوريات الشرطة ملاحقته وإيقافه في الشارع ومن ثم القبض عليه وإحالته للقضاء. وتم توجيه له عدة تهم كبيرة، منها الشروع في القتل، والإعتداء على ضابط شرطة و الكثير التي قد تبقيه خلف أسوار السجن بقية عمره.

مقطع فيديو مرعب تم تداوله بشكل كبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعد بثه عبر القنوات التلفزيونية المحلية.