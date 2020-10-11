الكويت تسلم 3 معارضين مصريين بتهمة التحريض ضد السيسي إلى الامن المصري!
الدبور – الكويت سلمت السلطات المصرية 3 مصريين مقيمين على أرضها. ومعارضين لنظام السيسي. بتهمة التحريض ضد السيسي عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث سلمتهم للإنتربول المصري. بعد التنسيق بين السلطات الأمنية في البلدين في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المطلوبين. ولا يعلم أحد مصيرهم حتى اللحظة.
وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر وصفتها بالرفيعة. ”إن المصريين الثلاثة أطلقوا مؤخراً حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الفوضى والخروج على النظام وحكومة بلادهم“.
وأوضحت المصادر أنه ”بعد اكتمال المعلومات بشأن المتهمين، تم تشكيل فرقة من مباحث أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض عليهم بمحافظة الفروانية، وتسليمهم إلى إنتربول بلادهم بعد اكتمال التحقيقات“.
إقرأ أيضا: ممثلة لبنانية تنشر صورتها وهي عارية تماما للتضامن فأثارت ضجة واسعة
وهذه الحادثة ليست الأولى، فقد سلمت السلطات الكويتية من قبل أكثر من مصري مطلوب للسلطات المصرية بتهم الإنتماء للإخوان المسلمين، و التحريض ضد السيسي عبر وسائل التواصل الغجتماعي، وكان عددا منهم قد غادر الكويت منذ فترة خوفا من الملاحقة الامنية، وتوجه معظمهم إلى تركيا.
وتُعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت، التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين و 700 ألف شخص، 70 بالمئة منهم وافدون.
ووقعت مصر والكويت مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2019، اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين.