الكويت تسلم 3 معارضين مصريين بتهمة التحريض ضد السيسي إلى الامن المصري!

الدبور – الكويت سلمت السلطات المصرية 3 مصريين مقيمين على أرضها. ومعارضين لنظام السيسي. بتهمة التحريض ضد السيسي عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث سلمتهم للإنتربول المصري. بعد التنسيق بين السلطات الأمنية في البلدين في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المطلوبين. ولا يعلم أحد مصيرهم حتى اللحظة.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر وصفتها بالرفيعة. ”إن المصريين الثلاثة أطلقوا مؤخراً حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الفوضى والخروج على النظام وحكومة بلادهم“.

وأوضحت المصادر أنه ”بعد اكتمال المعلومات بشأن المتهمين، تم تشكيل فرقة من مباحث أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض عليهم بمحافظة الفروانية، وتسليمهم إلى إنتربول بلادهم بعد اكتمال التحقيقات“.

هذه ليست المرة الاولى الكويت تسلم معارضين مصريين لنظام السيسي — Ghayath alnabulsi ( Eleas) (@Ghayath_Alnab) October 12, 2020

وهذه الحادثة ليست الأولى، فقد سلمت السلطات الكويتية من قبل أكثر من مصري مطلوب للسلطات المصرية بتهم الإنتماء للإخوان المسلمين، و التحريض ضد السيسي عبر وسائل التواصل الغجتماعي، وكان عددا منهم قد غادر الكويت منذ فترة خوفا من الملاحقة الامنية، وتوجه معظمهم إلى تركيا.

حسبنا الله ونعم الوكيل الان

الكويت تسلم 3 مصريين متهمين بالتحريض على الفوضى للقاهرة 🤔🤔 #عصابه_ولازم_تمشي — قلم حر🇮🇶🇱🇾🇹🇷 (@k________om) October 11, 2020

وتُعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت، التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين و 700 ألف شخص، 70 بالمئة منهم وافدون.

ووقعت مصر والكويت مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2019، اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين.