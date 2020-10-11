براءة هيا الشعيبي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي بعد تهمة الفيديو الإباحي

الدبور – براءة هيا الشعيبي إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد إنتشار فيديو إباحي تم نشره على حسابها. وأثيرت القضية بشكل واسع من قبل الذباب السعودي. مما ادى إلى إلقاء القبض عليها و التحقيق معها من قبل النيابة العامة في الكويت.

الفيديو الفضيحة الذي نشر على حسابها. قالت أثناء التحقيقات إنها لم تنشره. وأن سعودي هاكرز تم إختراق حسابها ونشر الفيديو، وما إستعادت الحساب حتى قامت بحذفه، حسب ما جاء في التحقيقات.

وخرجت أصوات أخرى تقول أن هيا الشعيبي هي من نشرت المقطع الإباحي. ولكن عن طريق الخطأ، حيث كانت تود إرساله لبعض صديقاتها عن طريق رسالة خاصة ونشرته على حسابها بدون قصد. وما إنتبهت حتى قامت بحذفه فورا خلال ساعتين.

حيث زعم الإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي عدم صحة اختراق حساب “هيا الشعيبي” في السناب. وإنها هي من نشرت مقطعا اباحيا في حسابها. لكنها بدلا من تداوله مع أشخاص محددين، أرسلته للجميع، ثم ادعت أن هناك هكر سعودي وراء تهكير حسابها.

أوضح الإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي عدم صحة اختراق حساب "هيا الشعيبي" في السناب، وإنها هي من نشرت مقطعا اباحيا في حسابها، لكنها بدلا من تداوله مع أشخاص محددين، أرسلته للجميع، ثم ادعت أن هناك هكر سعودي وراء تهكير حسابها. pic.twitter.com/pJcWhxWkpr — وش سالفة الهاشتاق؟ (@gogo63311) October 11, 2020

وبعد تجديد حبس الفنانة الكويتية هيا الشعيبي. التي أغضبت الذباب السعودي وشنوا أم المعارك عليها، ولا تستبعد قصة الهاكرز السعودي، حيث تم تهديدها أكثر من مرة. لأنها تجرأت وشكرت أمير قطر لأنه شارك في جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ولم يشارك بها غيره.

أطلق محبي هيا الشعيبي و الأحرار حملة قوية على موقع تويتر وتصدر وسم “هاشتاق” براءة هيا الشعيبي خلال ساعات على تويتر. وعلق الكثير تحت هذا الوسم، ودافعوا عنها وعن اخلاقها وأصلها. الدبور لسع بعض التغريدات وينشرها لكم هنا.

#براءه_هيا_الشعيبي حسبي الله ونعم وكيل فيه لي سوه في امي كذه انشاالله تخذ حقها الله فوق يشوف كل شي كلنا هياالشعيبي 💔💔 — mymy (@mymy48913096) October 10, 2020

الله يحفظج ياقلبييي هيون انتي قويه والكل وياج وواقف معاج 💔💔 #براءة_هيا_الشعيبي — hayoona_79 (@Anoob_79) October 10, 2020

انا صح ضدها مع سالفة زهرة عرفات بس والله هالمرة احسها مظلومة مو معقولة ام وزوجة بتنزل كذا في سنابها #هيا_الشعيبي #براءه_هيا_الشعيبي — ‏﮼تومة 💄 (@sweettooma) October 10, 2020

هيا إنسانة قلبها طيب وابيض و متواضعة و خفيفة دم و كل شخصيتها خلتها محبوبة من الجميع الا الحاقدين..ربي ينصرها #براءه_هيا_الشعيبي — Najette 1990 (@1990Najette) October 11, 2020

و أفادت حسابات تُعنى بأخبار الفن والمشاهير أنّ النيابة العامة الكويتية قررت استمرار حبس الفنانة هيا الشعيبي حتى يوم غد الإثنين على ذمة التحقيق في قضية نشر فيديو إباحي على حسابها في سناب شات.

و أيضا دافعت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، التي تتعرض لحملة من السوشال ميديا في السعودية، ووقفت إلى جانبها في قضية الفيديو الإباحي الذي نٌشر على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتم بسببه إلقاء القبض عليها. وقالت العيدان: «أنا لن اتصالح معها أنا عندي خلاف معها من عام 2015 وشتمت أمي الميتة علشان أنا وقفت مع طارق العلي في تلك الأيام». وأضافت: «الحين هي نايمة في نظارة النيابة العامة.

وتابعت العيدان: «كل شي ممكن تدش فيه هيا الشعيبي إلا حكاية أنها تنزل فيديو إباحي على سنابها ما تطلع منها لانها عارفة أن هذا سنابها في عائلات ومصدر رزق حقها فمستحيل تنزل شي من هذا النوع».