شاهد عنتيل الجيزة يكشف عن 2500 مقطع مخل ظهر فيها مع حوالي 250 سيدة مصرية

الدبور – تتكشف كل يوم تفاصيل جديدة في القضية المقرفة التي إنتشرت أخبارها في مصر، وهي قضية عنتيل الجيزة ، الذي تم الكشف عن كمية كبيرة من المقاطع الإباحية له مع 250 سيدة مصرية.

وأوضحت نيابة أوسيم، التي تتولى التحقيق في الواقعة. أنه بعد فحص هاتف المتهم تبين احتوائه مقاطع فيديو مسجلة على الهاتف، وأخرى تم حذفها، فتم إرساله إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية التي نجحت عبر التقنيات الحديثة في استعادة 2500 فيديو. ظهر فيها حوالي 250 سيدة، عارية دون أن يظهر المتهم في أي فيديو، ولكن ظهر في 50 صورة كانت محملة على هاتفه الخاص.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وكشفت مصادر أمنية أنه تم مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم ع. ص جزار للتوصل إلى هوية السيدات بها كما تبين أن العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها، ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المختصين يتم استعادتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من المقاطع الإباحية عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، وخاصة عن طريق تطبيق واتس أب، حيث يمنع نشر المقاطع الإباحية على وسائل التواصل الأخرى ويتم حذفها بعد نشرها مباشرة.

حيث نشر ناشط مقاطع من تلك الفيديوهات التي تسربت قبل القبض عليه، و التي كانت سببا في القبض عليه على موقع فيسبوك ويوتيوب، إلا أن تلك الفيديوهات تم حذفها فيما بعد من قبل الموقعين.

اللجنه اللي بتراجع فديوهات عنتيل الجيزه 😂😂 pic.twitter.com/lW1zfT6y2q — ابن مصر (@yaaseryaaser) October 11, 2020

وأشارت المصادر أن عملية البحث عن السيدات في المقاطع الإباحية، في قضية عنتيل الجيزة تتم في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات أسرية عديدة وصلت إلى الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن ازواجهن فيما تركت بعض الأسر منازلها وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.

وشرحت المصادر أنه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه. خاصة أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغ منهن بتعرضهن للضرر أو من أزواجهن باتهامهن بالزنا.

حيث ان الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، مضيفة انه قد يتخذ قرار بعدم استدعائهن تجنبا للإفصاح عن هويتهن وتفاقم الأمور في محيط أسرهن أو حسب رؤية جهات التحقيق.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم بعيدًا عن منزله، وأعين زوجته وأولاده لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.

ويعتذر الدبور من نشر بعض المقاطع التي وصلته من قبل بعض النشطاء.