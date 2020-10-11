ممثلة لبنانية تنشر صورتها وهي عارية تماما للتضامن فأثارت ضجة واسعة

الدبور – نشرت ممثلة لبنانية شابة صورة لها وهي عارية تماما على صفحتها على موقع “إنستغرام”. وأثارت ضجة واسعة، بعد حديثها إنها للتضامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية. حيث تسائل الكثير ما وجه الشبه أن تظهري عارية بهذا الشكل المخزي و الصحة النفسية.

حيث شاركت ممثلة لبنانية الشابة سارة أبي كنعان في حملة “اليوم العالمي للصحة النفسية”. صورةً جرئية لها للغاية، ظهرت فيها عارية إلى حد ما. من أجل إحداث صدمة تظهر أهميّة هذه القضية التي لا يجب تجاهلها.

وعكست الصورة التي نشرتها سارة تحت عنوان “المثابرة” اللحظات الصعبة التي يعيشها مرضى الأمراض النفسية. حيث بدت سارة وهي شبه عارية ومستلقية في حالة يُرثى لها وإلى جانبها حبوب الأدوية.

وشدّدت على أهمية المثابرة التي تُقلل من مستويات الكآبة والإحباط. وتناولت سارة موضوع الصحة النفسية في تعليقها على الصورة بالقول: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدف في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية. ويمكن أن تقلّل من مستويات الكآبة والاحباط.

وتشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا الناس عندما يصلون إلى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معى ويتخلّصون من هذه الأزمة”.

على صعيد آخر، لا تزال سارة تحصد نجاح أعمالها الدرامية التي قدّمتها في السباق الرمضاني الماضي وأبرزها “لو ما التقينا” من بطولتها والنجم يوسف الخال، ومسلسل “بالقلب” مع النجم بديع ابو شقرا.

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان ، موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل، بعد أن قامت بنشر صورة جريئة لها، ظهرت فيها وهي عارية ومستلقية على بطنها على الارض، وفي جانبها العديد من العقاقير الطبية المنثورة على الأرض، وذلك من أجل نشر التوعية حول الأمراض النفسية 🤦‍♂️ pic.twitter.com/sdf8bsoqRy — إيجاز المشاهير⚡🎥 (@MzzEtc) October 11, 2020

كما شاركت في مسلسل “دانتيل”، الذي انتهى عرضه مؤخراً عبر تطبيق “شاهد” وهو من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر، بتأديتها شخصية عليا المنطوية على نفسها وفي نفس الوقت لديها نهفات كوميدية عدّة.

وصوّرت أخيراً من بطولتها وعباس جعفر وفؤاد يمين فيلماً سينمائيّاً جديداً بعنوان “طرف ثالث” من كتابة دانيال حبيب وكامي كبابة ومن إخراج سامي كوجان، ومن إنتاج شركة “فالكون فيلمز”. وانتهت أيضاً من تصوير مسلسل “دفعة بيروت” الذي شاركت فيه إلى جانب نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان والعالم العربي تمهيداً لعرضه في الأيام القليلة المقبلة.