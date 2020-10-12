بعد حذف MBC مسلسل التغريبة الفلسطينية بأوامر من الإمارات، الفنانة جولييت عواد تجلد صهاينة العرب (فيديو)

الدبور – بعدما قامت مجموعة MBC التي إستولى عليها ولي عهد أبوظبي شيطان العرب، بمساعدة صديقه ولي عهد السعودية، بحذف المسلسل الفلسطيني التغريبة الفلسطينية، و الذي عرض على القناة قبل 16 عاما.

أجبرت حملة فلسطينية قوية القناة على إعادة المسلسل في تطبيقها شاهد، رغما عنها ورغما عن بن زايد الذي يسعى لحذف أي عمل يذكر القضية الفلسطينية بخير ويبين جرائم الإحتلال بعد حفل التطبيع المذل الذي وقعه.

أعادت شبكة “MBC” السعودية مسلسل “التغريبة الفلسطينية” على منصتها “شاهد نت”، بعد ساعات من حذفه، على إثر حملة شنها ناشطون فلسطينيون وعرب.

وأطلقت صفحة “الحج مش هيك” حملة ضاغطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز النشطاء على المشاركة ضد خطوة القناة المملوكة للسعودية، وهو ما نجح بعد ساعات من إعادة المسلسل للموقع مجدداً، دون أن تصدر القناة أي تصريح رسمي.

ودعت الصفحة متابعيها وجمهورها إلى خفض تقييم تطبيق “شاهد نت” عبر متجر جوجل على “آندرويد” والذي انخفض بالفعل إلى 1.2، بعد استجابة واسعة من مشاركين للحملة، ما دعا بالقناة إلى إخفائه رسمياً في ظل الهجوم الواسع عليها بعد حذفها للمسلسل الذي يوثق أحد أهم الحقب في التاريخ الفلسطيني.

ملاحظة : لازم يكون التطبيق نازل عندك عشان تعمل تقييم ، فبعينكم الله شباب نزلوه واعملوا تقييم وبعدين احذفوه ،.. — مش هيك (@meshhek) October 12, 2020

ونشرت الممثلة الأردنية القديرة جولييت عواد ” ام احمد ” رسالة لكل الشرفاء الذين وقفوا ضد شاهد نت بعد حذفه لمسلسل التغريبة الفلسطينية. وشكر خاص للحج مش هيك ومتابعيه.

رسالة الممثلة الاردنية جولييت عواد " ام احمد " لكل الشرفاء الذين وقفوا ضد شاهد نت بعد حذفه لمسلسل التغريبة الفلسطينية

وشكر خاص للحج مش هيك ومتابعيه#مش_هيك pic.twitter.com/T5cN8NarMu — مش هيك (@meshhek) October 12, 2020

ونجحت حملة الحج مش هيك في إعادة المسلسل الفلسطيني التغريبة الفلسطينية رغما عن القناة ومن أمرها بحذف المسلسل.

عااااااااجل : موقع شاهد نت يقوم بإعادة عرض مسلسل #التغريبة_الفلسطينية بعد الحملة الكبيرة التي قمنا بها ضدهم 😃😃#مش_هيك pic.twitter.com/RDc9tBsfnW — مش هيك (@meshhek) October 12, 2020