شاهد بالفيديو كرم السيسي مع الشيخ خالد الجندي أثناء وصلة التطبيل

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لكرم الرئيس المصري السيسي وذلك في منتصف وصلة تطبيل كان يقوم بها الشيخ خالد الجندي، وقاطعه في منتصفها ليقدم له هدية مميزة لم يصدق الجندي نفسه إنه حصل عليها من رئيس الإنقلاب شخصيا.

وفي المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع ولسعه الدبور من مواقع التواصل المختلفة، كان خالد الجندي المعروف في مصر بشيخ التطبيل، والذي قالها هو بصراح في أحد اللقاءات نعم أنا اطبل للسيسي ولي الشرف أن أكون شيخ المطبلين للسيسي. أين المشكلة؟

في هذا المقطع وهو يطبل ويرقص وفي قمة التطبيل، قاطعه السيسي وقال شيخ خالج، و التطبيل مستمر، رد الشيخ خالد، اكثر من مرة ليوقف وصلة التطبيل لأمر هام، وعندما صمت خالد الجندي، قال له السيسي لو سمحت شيل الكمامة.

وهتا لم يصدق الجندي كرم وعظمة السيسي، وقال له هذا كرم منك، هذا كرم منسيادتك، جزاك الله عنا كل خير، يا لها من هدية مميزة أن سمحت لي بخلع الكمامة في مقام حضرتكم، رم إني أبدع عنكم ألف متر.

" دا كرم من سيادتك "

لم أفهم ما وجه الكرم 🤔 pic.twitter.com/RZ4hr0TuJO — حامد العلي (@Hamed_Alali) October 12, 2020

الفيديو أثار الكثير من الجدل لى أي مدى وصل النفاق عند البعض، وأثار أيضا السخرية في التعليقات، حيث قال هو فعلا كرم لأن السيسي كاتم على المصريين، فهذا كرم أن سمح له برفع الغطء عن وجهه ليتحدث ولو بالنفاق.

التطبيل الشرعي 😁😏 — علاء (@alaaabuzainah) October 12, 2020



“أنا أحد شيوخ السلطان” هكذا أقرّ الداعية المصري الشيخ خالد الجندي بأنه شيخ بلاط أثناء حديثه لبرنامج تلفزيوني على قناة فضائية مصرية قريبة من النظام المصري، واصفاً كل من يرفض من الشيوخ أن يكون أحد شيوخ السلطان بأنه “شيطان” على حد تعبيره.

أضاف الجندي في برنامج “لعلهم يفقهون” الذي بثته فضائية دي إم سي المصرية الخميس أن واحداً من أخطر الأمور في الدنيا، أن تأتي جماعة ما، فتحول الحق إلى باطل، وترفض أن يكون الدعاة شيوخاً للسلطان، متابعاً أن هناك جماعات رسخّت في المجتمع “أن طاعة الأمير إثم، وإنك طبال ومنافق”.