شاهد فتاة سعودية تتحرش بالشباب في المولات تثير ضجة في السعودية الجديدة! فيديو

الدبور – أثارت فتاة سعودية حالة من الجدل في السعودية الجديدة، بعد إعترافها بالتحرش بالشباب في المولات عندما تذهب للتسوق، جاء إعتراف الفتاة في البرنامج التافه الذي يقدمه داوود الشريان، حسب ما قرر له ولي عهد السعودية بن سلمان.

وكان بن سلمان وفي أول قرار له بعد إنقلابه على عائلته وسجن الامراء، عزل داوود الشريان من برنامجه الناجح الثامنة مع الشريان، و الذي كان يناقش قضايا حساسة ومشاكل داخل السعودية، وتعرض لقضايا فساد كثيرة.

واختفى الشريان لفترة طويلة في التلفزيون السعودي الرسمي، في قسم الإدارة، بحجة تطوير التلفزيون، وما لبث أن عاد للظهور في برنامج أمريكي تافه يطلق عليه “تحدي العائلات”. و لا يعرض إلا في الفترة الصباحية في أمريكا، وأثار الشريان في نسخته العربية ضجة مع بداية بثه.

حيث ظهرت فتاة سعودية في البرنامج وعندما سألها داوود الشريان : “غير التسوق.. إيش ممكن تسوي في المول؟”، لترد عليهابكل ثقة إنها تقوم بالتحرش بالشباب، قائلة: “الترقيم.. المغازلة”.

وارتبك الشريان من إجابتها، وقال لها: “إنتي ناوية توقفين البرنامج”.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين المغردين على “تويتر”، ورأوا أن الإعلام السعودي يُشجع على فساد المجتمع، ونشر الرذيلة، مُطالبين وزارة الإعلام بوقف البرنامج والتدخل لعدم عرضه في السعودية، مستنكرين “وقاحة” الفتاة وجرأتها.

ركزو على الثانيه ١٨ !! تقول تروح السوق علشان الترقيم والمغازله



امانه هذي اخلاق تنعرض للناس !؟

ولله اعلامنا زباله وقليل حياء

مع التحيه @media_ksa

الشايب العايب انتهى كرته وطلع لنا برنامج تافه مثل وجههه الامرط .#تحدي_العائلات pic.twitter.com/6p953O4HFp — قصـيميـةّ AL.BATOL (@albt00L) October 12, 2020

وقال ناشط سعودي أيضا ما نصه: على قناة إم بي سي وفي برنامج #تحدي_العائلات تجد ماهو اعظم من الانحطاط واحيانا في قمة الرذاله . يسألها: غير التسوق ايش تسوي فالمول ؟المتسابقه:الترقيم والمغازله.

على قناة إم بي سي وفي برنامج #تحدي_العائلات تجد ماهو اعظم من الانحطاط واحيانا في قمة الرذاله .😐

يسألها: غير التسوق ايش تسوي فالمول ؟المتسابقه:الترقيم والمغازله.😑 #تحدي_العايلات pic.twitter.com/2iKS36ca7N — نايف الرويشد (@ata44ataa) October 12, 2020

..الشريان : غير التسوق ايش ممكن تسوين بالمول ؟



..المتسابقة : الترقيم والمغازلة



شكراً أعلامنا لهذه المواضيع والمسابقات التافهة ✋🏼 https://t.co/2BKfp05W1Z — عبدالله العتيبي * 🇸🇦 وطنجي 🇸🇦 * (@Looost_999) October 11, 2020