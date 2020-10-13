أبل: آيفون iphone 12 بتقنية 5 جي الأقوى على الإطلاق ب 4 موديلات (فيديو)

الدبور – شركة أبل كشفت عن أقوى هواتفها على الإطلاق كما قالت في مؤتمر أبل السنوي، وهو هاتف آيفون 12 الذي تأخر إطلاقه عن موعده الأصلي و المعتاد وهو منتيف الشهر الماضي سبتمبر.

وأعلن المدير التنفيذي لأبل عن بدء حقبة جديدة من الأيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس فائقة السرعة. وكان مؤتمر أبل هو الاكثر مشاهدة في الولايات المتحدة والأكثر بحثا في محركات البحث. حيث أعلنت الشركة عن موعد إستقبال الطلبات وموعد إستلام الهاتف الجديد.

JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

وطال إنتظار عشاق الأيفون الهاتف الجديد والذي تأخر وصوله بسبب تعطل سلاسل الإنتاج الناتج عن وباء كورونا.

يتميز أيفون 12 بتصميم يشبه أيفون 4 المحبوب. وبشاشة Super Retina XDR حجمها 6.1 بوصة وضعف الدقة التي وفرها سلفه أيفون 11. حيث تحتوي الشاشة على 460 بيكسل لكل بوصة.

وأضافت أبل معالج ”إيه 14 بايونك“ A14 Bionic للأيفون. iphone 12 والذي تدعي أنه أقوى معالج للهواتف الذكية حتى الآن. وأول معالج يستخدم تكنولوجيا 5 نانومتر، مما يمكنه من إجراء 11.8 مليار عملية في الثانية.

وأشارت الشركة إلى أن دعم أيفون 12 لشبكات الجيل الخامس ومعالجه الجديد، يجعله الأنسب لمحبي الألعاب.

ويتميز أيفون 12 بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل مكونة من 7 عناصر، مما يمكن المستخدم من التقاط صورا أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كما يستخدم أيفون التصوير الحاسوبي المعالج لتحسين الصور التي تقوم بالتقاطها، كما يحتفظ iPhone 12 أيضًا بالوضع الليلي، والذي يتيح للمستخدم التقاط صور مضاءة بشكل مذهل في الظلام.

وكشفت شركة أبل عن ”أيفون 12 ميني“ IPhone 12 mini، بشاشة 5.4 بوصة ونفس إمكانيات أيفون 12، ليصبح أصغر هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس في العالم.

هذا وحددت أبل سعر أيفون 12 وايفون 12 ميني بـ 799 و699 دولار على التوالي، وهما متاحان بالألوان الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق