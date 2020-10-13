أبل تصدم الجميع بجهاز HomePod mini.. الجهاز الذكي يتعرف على أفراد الأسرة

الدبور – قدمت شركة أبل جهاز جديد أبهر الجميع وصدم الشركات المنافسة، وهو جهاز HomePod mini، الجهاز الذكي الذي يتعرف على أفراد الأسرة. والذي يأتي بجودة صوت عالية، وذلك خلال مؤتمرها الافتراضي المنعقد الثلاثاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

نسخة النظام الصوتي المنزلي هون بود ميني HomePod mini التي تعد النسخة الجديدة من جيل هوم بود HomePod.

وتتميز أجهزة هوم بود ميني HomePod Mini بتصميمها الخارجي القماشي الذي يأتي على شكل شبكي بخيارين من اللون الأسود أو الأبيض.

كما دعمت أبل Apple بود ميني HomePod Mini بشاشة صغير في الأعلى لإظهار آوامر مساعد أبل الصوتي Siri. وستعتمد سماعات هود بود HomePod Mini الذكية على الجيل الجديد من معالجات أبل apple الخاصةمعالجات Apple A8.

وقالت الشركة الأمريكية إن جهاز HomePod mini يأتي بجودة صوت عالية الجودة مع أزار للتحكم بالصوت في الجزء العلوي، ويأتي مُزوّد برقاقة Apple S5.

وأكدت خلال المؤتمر أن جهاز HomePod mini يعمل مع Siri للتحكم بشكل أكثر كفاءة مع الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل.

ويمكن وصل HomePod mini مع CarPlay للتعرف على الاتجاهات، كما ويُمكنه أيضا التعرف على أفراد الأسرة المختلفين عن طريق الصوت وتخصيص الردود.

ويبلغ سعر جهاز HomePod mini نحو 99 دولارا، ويمكن طلبه مسبقًا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتم الشحن في 16 من نفس الشهر.

وانطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر أبل الافتراضي “أهلا بالسرعة” (Hi, Speed) الخاص بالإعلان الرسمي عن هاتف آيفون 12 “iPhone 12” أحدث أجيال هواتف آيفون iPhone والذي سيكون أولى هواتف أبل Apple الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.

وبدأ المؤتمر بكلمة لمدير شركة ابل الأمريكية تيم كوك.

وبحسب موقع Cnet.com فإن شركة Apple قد اعتادت منذ عام 2012 الإعلان عن أحدث أجيال هواتف آيفون iPhone في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، ولكن هذا لم يحدث بالنسبة للعام الجاري بسبب تكتم الشركة الأمريكية لأطول فترة ممكنة على مواصفات هاتف آيفون 12.

وينعقد مؤتمر أبل، في مقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الوقت الذي أثرت فيه الجائحة على منظومة أبل الدقيقة لتصميم منتجها الأعلى مبيعا وطرحه في الأسواق.

والجدير بالذكر أن أبل Apple كانت قد أعلنت في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن مجموعة من المنتجات أبرزها ساعات أبل Apple Watch وجهاز آيباد iPad.