المغتصب سعد لمجرد عنتيل الغناء يعلق على منعه من الغناء في مصر بعد حملة قوية ضده!

الدبور – علق المغتصب سعد لمجر على إلغاء حفله المقرر في مصر ومنعه من الغناء في مصر، لانه مشهور بإغتصاب الفتيات في كل حفل يقيمه، حيث تهرع المعجبات إلى غرفته لإلتقاط الصور، ولكنه بدل الصور يقوم بإغتصابهن، في أكثر من حادث وقضية مرفوعه عليه في باريس,

و علق المطرب المغربي سعد لمجرد على إلغاء حفله الغنائي بمسرح “كايرو شو” في القاهرة. بعد إطلاق هاشتاج “سعد لمجرد مغتصب”، وكتب عبر حسابه على تويتر: “لا شيء يهز القلب المبتسم”.

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، حذفت بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي يصف “لمجرد” بـ”المغتصب”.

كان عدد من السيدات قد أطلقن حملة بعنوان “لا سعد لمجرد” في مصر لكونه متهما في 3 قضايا اغتصاب بأمريكا وفرنسا، وبالرغم من تحقيق كليبه الجديد “عدى الكلام” أعلى المشاهدات وتصدر التريند في عدد من البلاد العربية وتصدرت المركز الأول في العديد من التطبيقات.

#سعد_لمجرد واجه هجومًا حادا على مواقع التواصل، بعد الإعلان مؤخرًا عن إقامته لحفل جديد في مصر، من تنظيم كايرو شو، تزامنًا مع احتفال الشركة بمرور عامين على انطلاقها، وذلك بسبب عدم ثبوت برائته حتى الآن من الاتهامات التي تلاحقه وقضية الاغتصاب التي مازالت محل التحقيق حتى الآن. pic.twitter.com/6Gt7JT6x2I — مجلة هي (@hiamag) October 12, 2020

واقترب كليب “عدى الكلام” للمطرب سعد لمجرد من تحقيق 79 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتعد أول أغنية لسعد بالهجة المصرية.

وتعد أغنية “عدى الكلام” الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربي.

وكانت حملة قوية في مصر قد إنطلقت لمنع لمجرد من الغناء وبالفعل نجحت الحملة وتم إلغاء الحفل للمغتصب عنتيل الغناء كما وصفه بعض النشطاء.

سعد لمجرد مغتصب. لو كل شركات العلاقات العامة حاولت تحسنله صورته، هو مغتصب ومارس العنف الجنسي بشكل متكرر. كل مرة بتلاقيه مهضوم وأغاني لذيذة تذكّر هالشي. — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) October 12, 2020

رسميًا



إلغاء حفل الفنان "سعد لمجرد" في مصر بعد حملة قام بها الشعب المصري ضده بسبب تورطه في قضايا اغتصاب عديدة 👏 pic.twitter.com/WPP2PB5riM — Celebs World (@Celebrities_Wo) October 12, 2020

و قد نشر حساب على تويتر. نبذه عن المطرب سعد لمجرد لتعريف الناس به، حيث قال ما نصه: “نبذة عن الفنان العالمي سعد لمچرد: ١- ٣ قضايا إغتصاب لثلاثة فتيات ما بين ٢٠١٦ و ٢٠١٧. ٢- تم إيداعه في السجن لمدة شهرين ونصف وبقي تحت المراقبة القضائية طول مدة التحقيق. ٣- تم إحالته في يناير ٢٠٢٠ إلى المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة إغتصاب فتاة عام ٢٠١٧”

نبذة عن الفنان العالمي سعد لمچرد:



١- ٣ قضايا إغتصاب لثلاثة فتيات ما بين ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٢- تم إيداعه في السجن لمدة شهرين ونصف وبقي تحت المراقبة القضائية طول مدة التحقيق.

٣- تم إحالته في يناير ٢٠٢٠ إلى المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة إغتصاب فتاة عام ٢٠١٧



#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر pic.twitter.com/1LUAFysi3O — دانتيلا (@DantillaSpeaks) October 11, 2020