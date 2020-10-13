شاهد قناة أبوظبي تحذف مقطعا للفنان أحمد السقا لأنه غنى لفلسطين! (فيديو)

الدبور – قناة أبوظبي الحكومية هزتها كلمة فلسطين وخشيت أن تهز ولي عهد أبوظبي وعرشه الذي بناه على أرجل دجاجة. وفي حادثة جديدة بعد حذف مسلسل التغريبة الفلسطينية. تم حذف مقطع للفنان المصري أحمد السقا من مقابله له لأنه غنى لفلسطين.

وجاء المقطع في دعاية لأولى حلقات برنامج “السيرة”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني”.

وقال أحمد السقا إن جده كان يحب أن يغني له هذه الأغنية وهو صغير. ومن أبرز كلماتها: “الله يصونك يا فلسطين، على الدوام لينا، احنا العرب نحميكي، ومين يقدر يعادينا”.

وأثار حذف المقطع استياء ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة أنه تزامن مع حذف قناة “إم بي سي” السعودية، مسلسل التغريبة الفلسطينية. الذي يوثق أحداث نكبة 1948 وتهجير الشعب الفلسطيني.

ولم يقتصر الحذف على قناة أبوظبي فقط، فكلمة فلسطين هزت أيضا عرش السيسي. فقد حذفت القناة التابعة لجهاز المخابرات المصرية DMC و الممولة من الإمارات المقطع تماما.

وجاء غناء أحمد السقا بعدما سألته الكيلاني عن جده وما كان يحب من الغناءـ فأجابها كان يغني لفلسطين، وهي أغنية كان من المفترض أن تكون النشيد الوطني لفلسطين، وفي المقطع الجديد يتم حذف كل اللقاء تماما.

قناة DMC المصرية الإماراتية تشطب مقطع من مقابلة الفنان المصري #أحمد_السقا، لأنه كان يغني لفلسطين.

"الله يصونك يا #فلسطين على الدوام لينا، احنا العرب نحميكي ومين يقدر يعادينا".

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لانه باختصار #فلسطين_قضية_الشرفاء وليست قضية الخونة المطبعين.#مش_هيك pic.twitter.com/uLGh6yVzO4 — مش هيك (@meshhek) October 12, 2020

و أجبرت حملة فلسطينية قوية قناة MBC على إعادة مسلسل التغريبة الفلسطينية، في تطبيقها شاهد، رغما عنها ورغما عن بن زايد الذي يسعى لحذف أي عمل يذكر القضية الفلسطينية بخير ويبين جرائم الإحتلال بعد حفل التطبيع المذل الذي وقعه.

و أعادت شبكة “MBC” السعودية مسلسل “التغريبة الفلسطينية” على منصتها “شاهد نت”، بعد ساعات من حذفه، على إثر حملة شنها ناشطون فلسطينيون وعرب.

وأطلقت صفحة “الحج مش هيك” حملة ضاغطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز النشطاء على المشاركة ضد خطوة القناة المملوكة للسعودية، وهو ما نجح بعد ساعات من إعادة المسلسل للموقع مجدداً، دون أن تصدر القناة أي تصريح رسمي.