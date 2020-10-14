شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 29 المخرج أبهر الجمهور بما حصل لعثمان (فيديو)

الدبور – مازالت المفاجآت تتوالى في البداية القوية لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 29 ، فبعد بداية قوية للمسلسل في موسمه الثاني الذي بدأ الأسبوع الماضي، وحصل على نسبة مشاهدات قياسية حول العالم.

وجاء المخرج كما وعد في السابق بموسم قوي من أوله إلى آخره. بحلقة قوية حملت الكثير من الأحداث. حيث عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 29 مساء الأربعاء وحصل على نسبة مشاهدات قوية في تركيا. وتم عرض النسخة المترجمة للعربيه منه بعد بث الحلقة بساعات.

والحلقة 29 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني كانت قوية كالعادة. حيث تعرض عثمان لمحاولة إغتيال من قبل من ظنه إنه والده. وتصدر محرك البحث عن المسلسل في العديد من الدول العربية. حيث كان الأول في محرك البحث جووجل منذ ساعات عرضه وحتى كتابة هذا الخبر.

والغريب في الأمر أن عدد مشاهدي المسلسل في مصر هو الأكبر بين الدول العربية وتليها السعودية و الأردن وباقي الدول العربية.

وكان مفتي مصر قد حرم مشاهدة مسلسل أرطغرل ومسلسل قيامة عثمان. لأنه يبث روح الحماس بين الشباب وهو ما يضر في حطة بن زايد الجديدة. وهي القضاء على العرب و المسلمين بشكل كامل. وتضر بعملية التطبيع و الإستسلام للإحتلال.

وايضا منعت السعودية والإمارات بالطبع مواطنيها من مشاهدة المسلسل، وقامت حملة قوية من قبل الإعلام السعودي و الإماراتي و المصري بالتوازي لشيطنة المسلسل، بحجة أنه يدعو لإقامة الخلافة الإسلامية من جديد.

ويحكي مسلسل قيامة عثمان عن الشاب عثمان الذي أسس الدولة العثمانية، حيث إنتقلت الخلافة إلى الدولة العثمانية وحمت لعقود من الزمن، حتى إجتمع أجداد بن زايد وبن سلمان وتعاونوا مع الإنجليز للقضاء على الخلافة، ومازالوا حتى اليوم.

https://www.facebook.com/watch/?v=727532514773444