ملكة جمال المغرب تهاجم المصريات بطريقة وقحة بسبب إلغاء حفل المغتصب سعد لمجرد!

الدبور – هاجمت ملك جمال المغرب المصريات بشكل مستفز ووقح. وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. وجاء هجومها الوقح بسبب الحملة التي قامت في مصر لإلغاء حفل المغتصب سعد لمجرد. لانه متحرش ومغتصب للنساء وعليه أكثر من قضية إغتصاب.

وقالت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني عبر حسابها على «إنستغرام»: «يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهن مثل الرجال».

وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب بسبب تصريحاتها المسيئة عن المصريات.

و كانت شركة «كايرو شو» قررت إلغاء حفل المطرب المغربي المغتصب سعد لمجرد في مصر احترامًا لرغبة الجمهور.

وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ«et بالعربي». إنها قررت إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر بشكل رسمي. احتراماً لرغبة الجمهور، بعد أن قامت الشركة بحذف بوسترات الحفل من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب إلغاء الحفل، نشر «لمجرد» صورة له على حسابه. وكتب: «لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي»، وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.

وشهد الإعلان عن حفل لمجرد في مصر موجة غضب بين عدد كبير من الجمهور والفنانين. وتصدر هاشتاج إلغاء حفل المطرب سعد لمجرد في القاهرة منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت فريدة القلعجي، المدير التنفيذي لمؤسسة بناتي، عبر حسابها: «مسح لينك العرض في الصفحة الرسمية. خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح بس ده مش معناه ان تم الغاء العرض، الضغط جايب نتيجة! خلينا مكملين لغاية ما يعلنوا رسمياً».

تعود تفاصيل الواقعة. حين كشف مسرح «كايرو شو» عن أولى حفلاته الغنائية الاستعراضية، بعد الاتفاق مع النجم سعد لمجرد على إحيائها على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «كايرو فيستفال سيتي».

وكان يجري حاليًّا وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين كايرو شو وسعد. لافتًا إلى أنه موجود حاليًّا بالمغرب وسيصل إلى القاهرة قبل موعد الحفل لإجراء البروفة فور تحديد الموعد النهائي.

ولكن في المقابل، وعقب الإعلان عن الأمر، دعت الفنانة الشابة مايان السيد، بمقاطعة حفل لمجرد بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.

ونشرت «مايان» صورًا للمطرب المغربي عبر حسابها على «الاستوري»، وكتبت على واحدة «مُغتصب»، بينما كتبت على أخرى: «نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي ليه شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟»

وكان قبل دعوة مايان بإلغاء الحفل أطلق بعض المغردون هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_في_مصر لمقاطعة الحفل.

ووجهت الفنانة عايدة الكاشف رسالة للمسئولين عن عروض Cairo Show التي أعلنت عن الاحتفال بذكرى تأسيسها الثانية بحفل جماهير للمطرب المغربي سعد لمجرد.

سعد لمجرد مغتصب. لو كل شركات العلاقات العامة حاولت تحسنله صورته، هو مغتصب ومارس العنف الجنسي بشكل متكرر. كل مرة بتلاقيه مهضوم وأغاني لذيذة تذكّر هالشي. — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) October 12, 2020

قالت عايدة في مجموعة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على انستجرام: «أريد أن أعرف من صاحب هذا القرار الذي اختار من بين كل نجوم الأغنية العرب شخص متهم بالاغتصاب في ثلاث دول؟ ليه الغباء؟».

وتابعت: «ولم يقتصر الغباء عند هذا الحد، بل وصل لفريق السوشيال ميديا الذي يمسح التعليقات التي تكتب عن جرائمه، وكأن هذا التصرف سينسينا هذه التهم».