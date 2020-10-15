دعاء الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان يهز موقع تويتر (فيديو)
الدبور – تصدر وسم (هاشتاق) دعاء الشيخ أحمد الخليلي في الساعات القليلة الماضية موقع تويتر في سلطنة عمان. ومن المتوقع ان يتصدر في عدد من الدول العربية أيضا حتى موعد الغد.
سبب هذا الوسم، هو ما نشره مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي على صفحته على موقع تويتر. ولاقا تفاعلا كبيرا بين متابعيه من السلطنة وخارجها. لما يحظى به من حب وإحترام وتقدير من جميع الشعوب العربية، طبعا إلا ذباب الإمارات.
وقال الشيخ على صفحته كما لسع الدبور ما نصه: “الدعاء سلاح المؤمن. وهو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم، وقد وصلتني مطالب للدعاء الجماعي، وتحريًا للإجابة اخترت يوم غدٍ الجمعة، في ٣:٣٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ٤:٣٠ بتوقيت السلطنة، وسيبث بعون الله مباشرة عبر هذه المنصة، فأرجو مشاركتكم بالتأمين عسى اللّٰه أن يكشف البلاء.”
ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، وتصدر الوسم موقع تويتر خلال ساعات، للمطالبة بأكبر عدد ممكن حضور الدعاء المقرر بعد ظهر الجمعة و الذي سيبث مباشرة، حتى يتسنى للجميع التأميم وراء سماحة الشيخ أحمد الخليلي.
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ونشرت صفحة أدب عمان تغريدة جاء فيها: “بمجلس سماحة الشيخ/ “أحمد بن حمد الخليلي” – حفظه الله – الشاعر/ خميس بن عبدالله الراسبي يُلقي قصيدته ويهديها لسماحته”
و مشر ناشط أيضا ما نصه: “ترقبوا غدًا الجمعة في تمام الساعة4:30 م بإذن الله بث مباشر لدعاء رفع البلاء، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ينقل البث عبر#قناة_الاستقامة الفضائية وعبر حساب سماحة الشيخ الرسمي @AhmedHAlKhalili اللهم اكشف البلاء وحقق الدعاء واستجب لنا يا أرحم الراحمين”
يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا زادت في الفترة الاخيرة في السلطنة، وطالبت السلطات على لسان وزير الصحة العماني من الشعب التعاون في مكافحة هذا الوباء العالمي، بالإلتزام بالإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا.
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وأعاد ناشط مقطع فيديو لما قاله وزير الصحة العماني.