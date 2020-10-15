دعاء الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان يهز موقع تويتر (فيديو)

الدبور – تصدر وسم (هاشتاق) دعاء الشيخ أحمد الخليلي في الساعات القليلة الماضية موقع تويتر في سلطنة عمان. ومن المتوقع ان يتصدر في عدد من الدول العربية أيضا حتى موعد الغد.

سبب هذا الوسم، هو ما نشره مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي على صفحته على موقع تويتر. ولاقا تفاعلا كبيرا بين متابعيه من السلطنة وخارجها. لما يحظى به من حب وإحترام وتقدير من جميع الشعوب العربية، طبعا إلا ذباب الإمارات.

وقال الشيخ على صفحته كما لسع الدبور ما نصه: “الدعاء سلاح المؤمن. وهو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم، وقد وصلتني مطالب للدعاء الجماعي، وتحريًا للإجابة اخترت يوم غدٍ الجمعة، في ٣:٣٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ٤:٣٠ بتوقيت السلطنة، وسيبث بعون الله مباشرة عبر هذه المنصة، فأرجو مشاركتكم بالتأمين عسى اللّٰه أن يكشف البلاء.”

الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم، وقد وصلتني مطالب للدعاء الجماعي، وتحريًا للإجابة اخترت يوم غدٍ الجمعة، في ٣:٣٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ٤:٣٠ بتوقيت السلطنة، وسيبث بعون الله مباشرة عبر هذه المنصة، فأرجو مشاركتكم بالتأمين عسى اللّٰه أن يكشف البلاء. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 15, 2020

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، وتصدر الوسم موقع تويتر خلال ساعات، للمطالبة بأكبر عدد ممكن حضور الدعاء المقرر بعد ظهر الجمعة و الذي سيبث مباشرة، حتى يتسنى للجميع التأميم وراء سماحة الشيخ أحمد الخليلي.

موعدنا غداً بإذن الله تعالى بالمشاركة مع #دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي (رعاه الله)وندعوا جميعاً المولى عز وجل بأن يرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء.

ويشافي المرضى ويغفر لمن توفوا.

-الساعه ٤:٣٠ مساءاً بتوقيت السلطنه

والساعه ٣:٣٠ بتوقيت مكة المكرمة

حفظ الله #عُمان وسائر البلدان. pic.twitter.com/FwTm5D02Gz — عيسى الهنائي (@ISSAHINAI1990) October 15, 2020

ونشرت صفحة أدب عمان تغريدة جاء فيها: “بمجلس سماحة الشيخ/ “أحمد بن حمد الخليلي” – حفظه الله – الشاعر/ خميس بن عبدالله الراسبي يُلقي قصيدته ويهديها لسماحته”

بمجلس سماحة الشيخ/ “أحمد بن حمد الخليلي” – حفظه الله –

الشاعر/ خميس بن عبدالله الراسبي يُلقي قصيدته ويهديها لسماحته



#دعاء_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/Yd9PCQb1hm — أدب عُمان (@AdabOman) October 15, 2020

و مشر ناشط أيضا ما نصه: “ترقبوا غدًا الجمعة في تمام الساعة4:30 م بإذن الله بث مباشر لدعاء رفع البلاء، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ينقل البث عبر#قناة_الاستقامة الفضائية وعبر حساب سماحة الشيخ الرسمي @AhmedHAlKhalili اللهم اكشف البلاء وحقق الدعاء واستجب لنا يا أرحم الراحمين”

#دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي

ترقبوا غدًا الجمعة في تمام الساعة4:30 م بإذن الله

بث مباشر لدعاء رفع البلاء، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

ينقل البث عبر#قناة_الاستقامة الفضائية وعبر حساب سماحة الشيخ الرسمي @AhmedHAlKhalili



اللهم اكشف البلاء وحقق الدعاء واستجب لنا يا أرحم الراحمين pic.twitter.com/r6qHKQMoKD — OMأبن السلطنةOM (@YfGnr) October 15, 2020

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا زادت في الفترة الاخيرة في السلطنة، وطالبت السلطات على لسان وزير الصحة العماني من الشعب التعاون في مكافحة هذا الوباء العالمي، بالإلتزام بالإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا.

وأعاد ناشط مقطع فيديو لما قاله وزير الصحة العماني.

علاقة الأب بأبنائه تتجسد في هذا المقطع الذي بدى فيه معالي وزير الصحة متألماً وكلماته مخنوقة وهو يروي ويتذكر معاناة الدكتور أنس الكمياني في العناية المركزة لمدة خمس أسابيع💔



نسأل الله أن يعافي الجميع🙏🏻#اللجنة_العليا #عمان_تواجه_كورونا #دعاء_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/j6X8QO9PTE — ²⁰¹⁹ 🇴🇲‏ 🖤❀{‏ نيمو عمان }❀℩🖤🇴🇲 (@1_o0000) October 15, 2020