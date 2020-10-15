شاهد رانيا محمود ياسين تنهار قبل دفن والدها الراحل محمود ياسين

الدبور – تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين بتأثر وألم وحزن شديد عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين وذلك قبل دفنه المقرر اليوم الخميس، حيث تم تأجيل الدفن لحضور بعض أفراد العائلة من أمكان بعيدة.

وقالت رانيا محمود ياسين بتأثر واضح في صوتها. إنها تعيش أصعب أيام حياتها بعد رحيل والدها الفنان القدير محمود ياسين.

ربنا يرحمك ي بابا والله ما عارفه ازاي هعيش بعدك 😞💔

– كنت بتموت ومحدش حاسس بيك 💔💔 pic.twitter.com/yrZMlg5kmX — رانيا محمود ياسين (@rania__yasen) October 14, 2020

وأضافت في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» للإعلامي شريف عامر على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء: «أشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا في تلك المحنة، محمود ياسين كان غالي على الكل في مصر والوطن العربي، كان بيحب يأكلني وانا صغيرة، كان دائم الاهتمام بينا رغم أنه كان مشغول جدا في تلك الفترة».

تابعت قائلة: «كان دايما مهتم بدراستي، ومساعدتي في مهامي، لما نجحت في الثانوية العامة كان يقول لي إنتي رافعة رأسي».

وختمت قائلة: «راح مني حاجة كبيرة أوي. ترك لنا تركة من حب الناس لن تنتهي أبدا، وكان دائما يجمع بين العقل والأخلاق في شخصيته».

وتوفي الفنان القدير محمود ياسين، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة، الخميس ١٥ أكتوبر، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر.

وتم تأجيل الدفن و الجنازة بطلب من بعض أفراد عائلة الفنان الراحل. حتى يتسنى لهم الحضور من بعض الاماكن البعيدة، وبسبب ظروف فيروس كورونا.