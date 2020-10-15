وزير خارجية السعودية: إتفاق نهائي لحل الأزمة بين السعودية وقطر قريبا لهذ السبب!

الدبور – قال وزير خارجية السعودية أن حل الأزمة بين السعودية وقطر، و التوصل لإتفاق نهائي حل الأزمة وينهي حصار قطر، ربما يكون قريبا جدا، ونامل بذلك.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله. خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. إنه يأمل أنه قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017. حسبما نقلت “رويترز”.

وأضاف الوزير: “نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها”.

وأردف: “أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا”. لكنه لم يوضح صراحة موعد حدوث ذلك.

واعلن حلف دول الشر بقيادة ولي عهد أبوظبي بن زايد. قطع العلاقات مع قطر وأعلن محاصرتها، وكان حلف الشر ينوي غزو دولة قطر عسكريا، إلا أن خططهم فشلت.

وأصدرت الإمارات و السعودية قوانين تجرم من يتعاطف مع قطر. وبل سجنت السعودية الشيخ الداعية سلمان العودة لانه رفض الوقوف ضد قطرا علانية، ونشر تغريدة عبارة عن دعاء لله أن يصلح الأمور. الأمر الذي اعتبره بن سلمان جريمة يستحق أن يسجن عليها لأكثر من ٣ سنوات حتى الأن بدون محاكمة.

وقالت بعض المصادر أن السعودية تسعى بكل قوة لحل الأزمة مع قطر ولكن الطرف الإماراتي يضغط لعدم حل الأزمة، وأضافت المصادر أن السعودية ترى إنها لا تستطيع تطبيع علاقاتها مع دولة الإحتلال الإسرائيلي بدون حل أزمة قطر.

على جانب آخر أكد الوزير السعودي. ضرورة تركيز جهود السلام في الشرق الأوسط على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات. في تعليق يعتقد أنه يشير إلى استبعاد تطبيع بلاده للعلاقات مع تل أبيب قريبا. في إنتظار حل الأزمة القطرية، حتى تسهل للسعودية إتخاذ مثل هذا القرار الذي قد يجلب لها المتعاب بوجود الأزمة القطرية.