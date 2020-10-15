ولي عهد السعودية يرفض الحملة السعودية لمقاطعة تركيا ويهدد كل من شارك بها! (فيديو)

الدبور – أطلق النشطاء في السعودية حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وهي ساحة الحرب الوحيدة التي تجيدها السعودية العظمى. حملة لمقاطعة تركيا في محاولة لتدمير إقتصاد تركيا و الإنتقام منها لمواقفها التي إعتبروها ضد السعودية. حسب وجه نظر ولي عهد أبوظبي المتحكم بكل مفاصل المملكة اليوم.

وأطلق النشطاء وسم #قاطعوا_المنتجات_التركية على موقع تويتر، وسرعان ما انتشر بشكل واسع بعدما شارك به الذباب الإماراتي بكثافة، بل إنطلق من أبوظبي. وتبعه الذباب السعودي، طالبوا بمقاطعة كل البضائع التي تأتي من تركيا.

وشارك أيضا كبار الشخصيات في السعودية و الإعلاميين و الكثير من الحسابات المعروفة على موقع تويتر، ولكن كان لولي العهد رأيا مختلفا عن تركيا.

#قاطعوا_المنتجات_التركيه

الإمارات تسمح للشركات التركية بإنشاء المصانع على أرضها،،ونحن نقاطع بدلاً منهم !!؟

الحمارات الصهيونية لا صاحب لها وهي مستعدة لبيع الكل بما فيهم " السعودية " من أجل مصالحها pic.twitter.com/l5HmFpj0MC — Abdullah (@s7l666) October 13, 2020

فقد أعاد حساب دبلوماسي قديم السعودي. نشر فيديو لولي عهد السعودية بن سلمان. وهو يتحدث عن متانة العلاقات السعودية التركية، وبل هدد كل من يحاول أن يضرب هذه العلاقة.

وقال طول ما في ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس أسمه أردوغان. لن يستطيع أحد أن يضرب تلك العلاقة وسنتصدى له.

الفيديو طبعا قديم عندما كان بن سلمان يطمع أن لا تكشف تركيا تفاصيل الجريمة التي شهدها العالم كله. وهي جريمة إغتيال وتقطيع الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

الدبور لسع الفيديو من صفحة دبلوماسي قديم ويعيد نشره لكم:

#قاطعوا_المنتجات_التركية#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا



لو كان للكـذب والنفاق لسان .. لنطق انا ابن سلمان



كذاب مثل ابوه …! 👇👇👇 pic.twitter.com/LplF69fZgH — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) October 16, 2020

واطلق النشطاء العرب وسم وحملة مضادة للحملة الإماراتية. وهي الحملة الشعبية لدعم تركيا وخلال ساعات قليلة تصدرت الترند في موقع تويتر، ومحركات البحث. ونجحت في القضاء على حملة الإمارات. حيث إنتشر الوسم في جميع الدول العربية و الإسلامية.