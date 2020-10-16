شاهد نيللي كريم لاول مرة في السينما الإماراتية وتنهار من البكاء على الهواء (فيديو)

الدبور – نيللي كريم الفنانة المصرية تشارك لأول مرة في ما يسمى السينما الإماراتية، وهي عبارة عن خليط من الجنسيات العربية، ولا يوجد بها شيئ إماراتي إلا الإنتاج فقط. وهي أول تجربة للفنانة نيللي وأول تججربة إنتاج أيضا.

ولكن لماذا بكت نيللي كريم على الهواء مباشرة في لقاء لها؟

فقد تعرضت الفنانة نيللي كريم لنوبة بكاء شديدة عندما سيرتها الذاتية من خلال حوارها مع برنامج “السيرة” المذاع عبر فضائية”دى ام سى” تقديم وفاء الكيلاني، ان سبب بكائها تقديم شريط حياتها خلال تقرير قدمته مذيعة البرنامج بصوت حساس. وتابعت قائلة: “صعبت عليا نفسى لكن كنت مبسوطة”.

و قالت النجمة نيللى كريم، خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج السيرة. إنها لا تزعل و تغضب عند ربط اسمها بالنكد بعد العديد من أعمالها التى قدمتها ولكنها بالعكس تبتسم وتسخر من نفسها .

وسألت الإعلامية وفاء الكيلانى، النجمة نيللى كريم هل تحب تحويل سيرتها الذاتية إلى فيلم أم مسلسل، ردت قائلة حياتى تتعمل فى فيلم او مسلسل لا سلسلة مسلسلات ومحبش و افضل حياتى الشخصية تفضل لنفسى و محدش يعرفها”.

تحبي حياتك تتعمل فيلم اومسلسل؟.. أفضل أن كل واحد حياته الشخصية يحتفظ بها لنفسه

شوف النجمة #نيللي_كريم فى برنامج #السيرة مع الاعلامية وفاء الكيلانى فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/G612P18ixP — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 16, 2020

و تابعت، ” ياريت بابا كان موجود جنبى و يشوف نجاحى. و اخويا وأمى ظهرى وأنا اتعودت اكون ظهر نفسى و اعتمد على نفسى. وكنت دلوعة بابا ولما يسألونى و أنا صغيرة تحبى تجوزى مين ارد عليهم اتجوز حد زى بابا.

و خدت منه روحه و ملامحه المصرية و اهدى سيرتى لولدى لانه ملحقش يفرح بيا و بكل نجحاتى”. وأضافت نيللى كريم أن جدها وجدتها حبوا مامتها جدا. خاصة أنها تأقلمت بسرعة أثناء وجودها في مصر. وماما قعدت في الأرياف مع جدى لأن بابا كان في الجيش وأنا اتولدت في الإسكندرية .

من الأخر كده.. الجواز مالوش كتالوج 🤣

شوف النجمة #نيللي_كريم فى برنامج #السيرة مع الاعلامية وفاء الكيلانى فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/mC2TyrXKqi — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 16, 2020

وتشارك نيللي كريم في بطولة فيلم “الثلاثاء 12”. لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة يتمردن لتحقيق أحلامهن.

https://www.facebook.com/watch/?v=362431498512685