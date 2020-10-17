السيدة الجليلة تكرم شخصيات نسائية في يوم المرأة الُعمانية “شاهد”

الدبور – كرمت السيدة الجليلة. زوجة سلطان سلطنة عمان، عددا من الشخصيات النسائية العمانية بمناسبة يوم المرأة العمانية. وهو يوم تخصصه سلطنة عمان منذ زمن السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد حمه الله. لتكريم المرأة العمانية، فلا وطن بدون إمرأة.

و سلَمت زوجة سلطان عُمان، السيدة الجليلية “عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية”. وسام الإشادة السلطانية لعدد من الشخصيات النسائية في يوم المرأة العُمانية.

و كان السلطان “هيثم بن طارق” قد قرر منح الوسام لعدد من الشخصيات النسائية. فيما تولت زوجته السيدة الجليلة. تسليم الأوسمة، صباح السبت، في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة مسقط.

كما كرمت زوجة سلطان عُمان نحو 50 أخريات من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت السيدة الجليلة زوجة سلطان عُمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني. فيما تحدثت عن دور سلطان عُمان الراحل “قابوس بن سعيد” “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”.

وتقلد السلطان “هيثم بن طارق” مقاليد إدارة شؤون السلطنة. في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد وفاة السلطان “قابوس بن سعيد”رحمه الله.

كما تحدثت زوجة سلطان عُمان عن جهود العاملين في مهمة مكافحة فيروس كورونا في البلاد. قائلة: “لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة”

وأشادت بـ”العاملات في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النبيلة وجهودهن المخلصة، واللاتي شّكلن بسهرهن ورعايتهن درعاً للوطن وشعبه”.

ونشرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية صورًا من لحظة التكريم في قصر البركة العامر.

وكانت قد أعادت سلطنة عمان لقب السيدة الجليلة للمشهد العماني بعد غياب لأكثر من ٢٧ عاما متواصلة. السيدة الجليلة هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى الذي يستخدم في بعض الدول ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في سلطنة عمان.

وكان أخر من حصل على هذا اللقب وذكر في وسائل الإعلام العمانية. هو والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. و التي توفيت يوم 12 أغسطس 1992م. وهو أخر يوم سمع به هذا اللقب في سلطنة عمان. عبر بيان النعي الذي صدر من البلاط السلطاني وقتها بوفاة والدة السلطان.

وهي الوحيدة التي حصلت عليه. حيث أن السلطان قابوس لم يتزوج في حياته إلا مرة واحدة من ابنة عمه ولم يدم الزواج طويلا. حيث تم الإنفصال بعد عامين فقط من الزواج. ولم يتزوج السلطان بعدها وتفرغ لنهضة عمان، حيث كان الزواج في السنوات الأولى من توليه الحكم.