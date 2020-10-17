بعد الصور و الفيديوهات الفاضحة.. الكويت تسجن وترحل المذيعة اللبنانية سازديل.. شاهد الفيديو

الدبور – قررت دولة الكويت ترحيل المذيعة اللبنانية سازديل بعد إحتجازها ليوم كامل داخل “النظارة” سجن داخل قسم الشرطة للإنتظار، يعرف باسم النظارة في الكويت.

وقالت السلطات الامنية أن قرار ترحيل اللبنانية سازديل جاء بعد نشرها أكثر من مرة لصور وفيديوهات لها على وسائل التواصل الإجتماعي. اعتبرت مخلة بالآداب العامة ومخالفة لقوانين الكويت المحلية، وإنها إعتادت على نشر تلك الصور أكثر من مرة، بالرغم من توجيه أكثر من تحذير لها. كما أفادت المصادر وتنفي ذلك المذيعة.

و أصدرت وزارة الداخلية في الكويت. قبل قليل قراراً بإبعاد المذيعة اللبنانية «سازديل» للمصلحة العامة، بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر أمنية: «إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب). أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية. المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديداً عند الساعة 1.30 ظهراً، وستغادر البلاد عقب تبصيمها. حسب ما جاء في صحيفة القبس المحلية.

ونفت المذيعة اللبنانية سازديل التهم، وقالت في تسجيل صوتي لسعه الدبور من صفحة جرائم ومحاكم، إن لبسها عادي جدا، حتى أن ممثل السفارة اللبنانية، قال أن صورها عادية، وهذا اللبس موجود في المولات الكويتية.

وقالت إنها قررت بعد إحتجازها ليوم كامل داخل النظارة أن تقعد في هذا البلد بعد الآن، لأنها إعتبرتها طعنة في الظهر، وقالت رغم حبي للبلد وإنتمائي له إلا اني لن أقيم به بعد الآن.

ويذكر أن اللبنانية متزوجة من مواطن كويتي، وقالت إنها ستزور الكويت ولكنها لن تقيم به بعد الآن.

شوية طاقة🌟💫 pic.twitter.com/d9kmwOpSuu — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) October 12, 2020

لما هورمنات البنت تكون ضاربة هههه pic.twitter.com/2O9FHORxGX — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) October 12, 2020

كانت حلقة مهضومة وكلها ضحك شكراً على الاستضافة☺️ الفنان احمد العنوان pic.twitter.com/FTCedCuO98 — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) September 25, 2020

ونفت خبرا نشرته صحيفة الرأي المحلية. إنها تنوي العودة إلى دولة الكويت التي أقامت فيها لاكثر من ١٠ سنوات. وقالت بتغريدة ما نصه: “تصحيح ما رح ارجع الا زيارات، الي انكسر ما يرجع… واهانة النظارة ما رح انساها.”

تصحيح ما رح ارجع الا زيارات، الي انكسر ما يرجع… واهانة النظارة ما رح انساها… https://t.co/tQkZwSllfr — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) October 17, 2020

وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد قالت في الخبر الذي نشرته: «سأعود إلى الكويت بمجرد إظهار عقد زواجي من مواطن…»، هكذا أعلنت المذيعة اللبنانية السابقة سازديل إجراءاتها تجاه قرار إبعادها من البلاد، بسبب نشرها لمقاطع اعتبرت مخلة بالآداب.”