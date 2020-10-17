بيت هند القحطاني يثير ضجة واسعة وترد: شايفين الجمال هذا من تعبي! (فيديو)

الدبور – خرجت الناشطة السعودية المثيرة للجدل بفيديو جديد وبكل وقاحة تصور تعبها خلال العام الماضي، وتقول شايفين الجمال، يا سلام، هذا كله من تعبها، وقد إستطاعت شراء منزل بقيمة ٥ ملايين دولار في أغنى منطقة في أمريكا وخلال أقل من سنة.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “سناب شات”، وثقت خلاله لحظة دخولها للقصر الذي إشترته خلال أقل من عام من نشر الفيديوهات المثيرة، و العلاقات المثيرة، مؤكدة لمُتابعيها أن أطفالها لم يروه بعد، وبدأت باستعراض فخامته بفيديو مدته دقيقتين.

وتصدر هاشتاج #بيت_هند التريند الأول في “تويتر”، وتباينت الآراء حول القصر، فبعضهم ادعى أنه مستأجر ولم تقم بشرائه، وآخرون رأوا أنه حصاد إثارتها الجدل وتصدرها “التريند” دائماً بتصرفاتها الجريئة، بينما اتهمتها فئة بأنها مدعومة من جهة مجهولة.

شفت بيت هند القحطاني مع اني مو من متابعينها ولكن ماشاءالله تبارك الرحمن جميل ويشرح الصدر الله يهنيها فيه♥️♥️ pic.twitter.com/ApwxHg4Svg — آمل🍃 (@l3xxlli) October 17, 2020

وقالت ناشطة ردا على الفيديو، إنه أجار وهي كاذبة لم تشتريه، حيث قالت: البيت طلع أجار دائماا الكذب حبله قصير #بيت_هند_القحطاني

البيت طلع أجار 😂 دائماا الكذب حبله قصير #بيت_هند_القحطاني pic.twitter.com/c8VALkA6iM — حنين (@1llhn) October 17, 2020

وعادة ما تثير هند القحطاني الجدل، واتهمها البعض بالترزق بطرق غير مشروعة، وردت أكثر من مرة إنها تحصل أموالها من الإعلانات، وليس كل وحدة لبست مكشوف يعني إنها للبيع أو تسترزق من جسدها، وهاجمت كل من يتهمها بشرفها، وقالت لم يلمس شعري أي رجل. أتحصل على أموالي من عملي بالإعلانات التجارية.