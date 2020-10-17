جريمة الزرقاء: حملة قوية للأمن الأردني: ربوهم في الشارع، اللي بده يصور، يصور(فيديو)

الدبور – جريمة الزرقاء كانت سببا في إطلاق الأمن الأردني لحملة تمشيط وتنظيف وإعتقال لأصحاب السوابق و الزعران المنتشرين في عدة مناطق في الأردن. و الذي خرج منهت المجرم الذي إرتكب جريمة الزرقاء مع عصابته. الجريمة التي أثارت غضب الشارع الأردني، ووصلت إلى الصحف العالمية لبشاعتها.

وتداولت المواقع الإخبارية المحلية. تسجيلًا صوتيًا نُسب لمساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة. قال فيه“ إنه اعتبارًا من غدٍ ستكون هنالك حملات قوية مشتركة على المناطق التي يكثر فيها الزعران، وأصحاب الأسبقيات، والأتاوات“.

وخاطب العوايشة رجال الأمن العام، قائلًا:“بدنا الضرب بيد من حديد. وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ إجراء في الشارع معهم. ما عندنا مشكلة اللي بده يصور، يصور“. بالإشارة إلى المقاطع المصورة، التي من المحتمل أن يوثقها شهود عيان لعمليات القبض على أصحاب السوابق.

وقال يجب إظهار قوة الأمن في الشارع، قوة الأمن الحقيقية. ولا مانع من الدعس على رأسه امام الجميع لكل من يقاوم الإعتقال أو يتحدث بكلمة. وليصور الجميع لا مشكلة لدينا أبدا، لتظهر قوة الأمن في البلد.

طمني عن طقم الزعران يا وحوح؟ لساتك لابسة ولا شلحوك صندل النابولي؟#بدأ_التشديد_الأمني #الامن_العام pic.twitter.com/mGAnjaq8g6 — Tarek (@Tarek_GMR) October 17, 2020

ودعا مساعد مدير الأمن العام. في التسجيل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت. أفراد الأجهزة الأمنية إلى التركيز في عملياتهم على مناطق: الزرقاء، والرصيفة، وعمان الشرقية، وشرق عمان، والوحدات، وحي نزال، ووسط البلد، وجبل النصر، والنزهة، وجبل الحسين.

وفي السياق. ألقت قوة من مديرية الأمن العام، اليوم السبت. القبض على شخص مصنف بالخطير ومطلوب بقضايا متنوعة، وبحقه عدد من القيود الجرمية، وسط العاصمة.

وأفادت مديرية الأمن العام في بيان، أنه على إثر تتبع وجمع المعلومات حول الأشخاص المطلوبين الخطرين تم تحديد موقع أحدهم في إحدى مناطق وسط العاصمة. حيث داهمت القوة الأمنية المنزل الذي كان يتوارى فيه المطلوب. والذي حاول الفرار إلى منزل أحد أقربائه ومقاومة رجال الأمن الذين طبقوا عليه قواعد الاشتباك. مما أدى إلى إصابته والقبض عليه، وجرى إسعافه لتلقي العلاج وحالته العامة متوسطة، وبوشرت التحقيقات.

وتأتي الحملة الأمنية الواسعة. التي تستهدف أصحاب السوابق، على خلفية قضية الاعتداء على الفتى ”صالح حمدان“. بهدف ثأر من قبل مجموعة من الأشخاص. وبتر يديه وفقء عينيه، وأثارت القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ“فتى الزرقاء“ الرأي العام الأردني والعربي.

وكان الأمن العام قد انتدب فريق تحقيق خاص لمتابعة قضية الاعتداء على ”الفتى صالح“ في محافظة الزرقاء. حيث ألقي القبض إثر مداهمة، يوم الأربعاء. على المتهم الرئيس و 5 أشخاص آخرين أثبتت التحقيقات اشتراكهم بتنفيذ الجريمة المروعة. فيما لا يزال التحقيق مستمرًا مع آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق.

وتفاعل النشطاء مع حملة الأمن العام، وعلق الكثير منهم على الخبر، الدبور لسع لعض التعليقات على الحملة التي وقف معها الشعب الأردني كله لتطهير البلد من الزعران.

هاي الاخبار الي بترد الروح الشعب كلو مع هيك قرارات والي مش عاجبو يدعسوا ع راسو ….

اتمنى تستمر ،ما تكون فترة قصيرة ويرجع الوضع كما كان #الأمن_العام#بدا_التشديد_الامني pic.twitter.com/4zRovzbTNz — 🇯🇴🇯🇴 aboody_aladly (@aboody_aladly) October 17, 2020

مش بس الزعران الصغار بدنا الروس الكبيرة نشوفهم مدعوووس على ارقابهم قبل كل اشي و اولهم النائب الساقط 🐕 اللي تكفل المجرم #الأمن_العام#الاعدام_لمجرم_الزرقاء#بدا_التشديد_الامني — 🌻 (@flow_30t) October 17, 2020

#اقتراح_مواطن_محجور

رساله لنشامى الأمن اللي بتلموهم وبتم القاء القبض عليه يحبسوهم مع #منفذين_جريمة_الزرقاء بمهجع واحد عشان يتعاتبوا براحتهم ويتفاهموا 😁😁😁..

وكل حدا بتواسطلهم او بحاول يكفلهم حطوه معهم وشكرا ..#الامن_العام#كلنا_مع_الامن_العام#كلنا_أمن — Adel Al-Ma'aitah 🇯🇴🇪🇺# عادل-المعايطه (@maaitah_adel) October 17, 2020

إن #الحملة_الأمنية المشددة التي بدأتها قوات #الأمن_العام خطوة مباركة ويجب أن تكون نهج وليست خطوة مؤقتة ونتمنى أن تكون هناك خطوات استباقية قبل وقوع الجرائم للحد منها#الأردن #بدأ_التشديد_الأمني #جريمة_طفل_الزرقاء — Mhmd Al-Thiab ⁦ محمد الذياب (@mohmddiab) October 17, 2020