رانيا محمود ياسين تنشر رسالة مؤثرة على حسابها بعد عزاء والدها

الدبور – نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين على حسابها على فيسبوك، رسالة شكر لجمهور وزملاء والدها الفنان الراحل محمود ياسين، الذين وقفوا إلى جوارها وقاموا بتعزيتها وعائلتها.

وكتبت «رانيا» عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» قبل قليل:

«بشكر كل من عزاني في أبي الغالي سواء في جنازة أو العزاء أو اتصل بي تليفونيا أو قدم العزاء على شبكات التواصل.. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

واختتمت«رانيا»: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها نسألكم الدعاء لأبويا والفاتحة على روحه الطاهرة».

وتوفي الفنان محمود ياسين الأربعاء الماضي عن 79 عاما وأقيم عزاؤه الجمعة وسط حضور كبير من زملاءه من أجيال فنية متنوعة.