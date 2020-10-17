شاهد فيديو هز العراق.. أم تلقي طفليها بنهر دجلة.. لتقهر طليقها وحالة الأب يرثى لها!

الدبور – لا يكاد ينتهي هذا الشهر إلا وكل يوم جريمة غريبة في هذا الوطن العربي. فبعد جريمة الزرقاء التي هزت الأردن، جاء فيديو هز العراق لبشاعته، أم تلقي طفليها بنهر دجلة، بدون رحمة ولا إنسانية ولا شفقة. ومضت وكانها لم تفعل شيئا.

وتداول نشطاء على نحو واسع مقطع الفيديو. الذي يبدو إنه تم تصويره مساء الجمعة. حيث قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين البريئين.

وقال ناشطون إن مكان الحادثة ”جسر الإئمة“ الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم التي تجردت من إنسانيتها ومن أي عاطفة، وسط أنباء أفادت بأن قوات الأمن قد ألقت القبض على الجانية وباشرت التحقيق معها في الواقعة.

لاحول ولاقوة الا بالله

الى اين نحن ذاهبون

ام ترمي اطفالها في نهر دجلة من فوق جسر الكاظمية pic.twitter.com/cUcFCef84o — سكوتي يولد بركان 🌋 (@xkw2EClCDTkoO9B) October 17, 2020

حيث قالت ناشطة عراقية معلقة على الفيديو الصادم ل أم تلقي طفليها ما نصه: “هاي مو ام اصلاً وين اكو ام ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعه انتي يا كلب شايله والسبب اتفه بعد حسبي الله ونعم الوكيل !!”

هاي مو ام اصلاً وين اكو ام ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعه انتي يا كلب شايله والسبب اتفه بعد

حسبي الله ونعم الوكيل !! https://t.co/c4AIOLkGe5 — (نريييد وطن) أيـه 🇮🇶 (@iyh_darid) October 17, 2020

وقالت وسائل إعلام محلية مساء السبت، إن قوات الأمن استطاعت إلقاء القبض على الأم الجانية، كما استطاعت فرق البحث والإنقاذ انتشال جثتي الطفلين.

وبعد التحقيق مع المتهمة، قالت إنها أقدمت على فعلتها نتيجة خلافات مع طليقها.

ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها…

بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0 — AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020

وفي المقابل، انتشر مقطع فيديو قال ناشروه إنه لوالد الطفلين، وقد كان قريبا من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت مرتفع على طفليه بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.