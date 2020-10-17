ضربة تركية أردوغانية مباشرة على رأس الرئيس الأمريكي ترامب..(فيديو)

الدبور – ضربة تركية أردوغانية حرة مباشرة على رأس الرئيس الأمريكي ترامب. حيث اعتبرها المراقبون ضربة بامتياز على كل الجهود التي قامت بها الإدارة الامريكية، وكم التهديدات التي أطلقتها ضد أردوغان. بما يخص صفقة إس 400 الروسية

حيث نشرت وكالة “رويترز” تسجيلاً مصوراً لعملية إطلاق صاروخ جرت أمس الجمعة. على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود، مرجحة أن يكون الجيش التركي قام باختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية. ظهر فيه عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء. حيث تداول ناشطون أتراك وعرب على منصات التواصل وصحف عربية فيديو، قالوا إنه لتجربة المنظومة الصاروخية.

يأتي ذلك، بعد أن أصدرت تركيا في الأيام الماضية إخطارات تفيد بفرض قيود على المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق. حيث دفعت التجربة الصاروخية وزارة الخارجية الأمريكية إلى توجيه تحذير قوي.

Ateşlenen ilk S – 400 pic.twitter.com/dDdzIIkO3L — Aprın Çor Tigin🇹🇷 (@MaNaS2365) October 16, 2020

اختبارات منظومة إس-400 إذا حدثت تعد ضربة تركية. وقد تثير توتراً بين تركيا والولايات المتحدة، التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو، بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن الولايات المتحدة أبلغت أعلى مستويات في الحكومة التركية بأن حيازة أنقرة لأنظمة أسلحة روسية مثل إس-400 أمر غير مقبول، وأوضحت توقعها ضرورة عدم تشغيل هذا النظام.

وأضافت: “أوضحنا أيضاً العواقب الوخيمة المحتملة على علاقتنا الأمنية إذا قامت تركيا بتشغيل هذا النظام. وإذا تأكد ذلك فسندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس-400. باعتباره لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي، وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة”.

وكانت واشنطن ردت العام الماضي بتعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35، وهددت بفرض عقوبات على شراء الأتراك المنظومة من روسيا.

المحلل الدفاعي توران أوجوز قال إن التقييم المبدئي للون وكثافة وزاوية ومسار الدخان في المقطع المصور يتفق مع صواريخ إس-400.

وأجرى الجيش في العام الماضي اختبارات رادار لمنظومة الدفاعات أرض-جو، وهي من بين أكثر الدفاعات تطوراً في العالم، ويمكنها رصد وتتبع الطائرات القادمة على نطاق متوسط وبعيد.