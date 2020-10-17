ضربة قطرية جديدة لدول الحصار.. ضربة على رأس ولي عهد أبوظبي

الدبور – في ضربة قطرية جديدة لدول الشر دول الحصار، السعودية و الإمارات. كشفت مصادر مطلعة، السبت، أن قطر تخطط لتصبح أول دولة خليجية تحصل على طرازات متقدمة من طائرات “بيرقدار” التركية.

وأضافت المصادر أن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع “خالد العطية” توصل ونظيره التركي “خلوصي أكار” إلى تفاهم مبدئي تمول بموجبه الدوحة إنتاج هذه الطائرات المسيرة، وفق ما أفاد موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي.

يأتي ذلك بعد أن تسلمت البحرية القطرية، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أول سفينة تدريب من طراز “QTS91″، من بين اثنين تشيدهما شركة بناء السفن التركية “أناضول شيبيارد” (Anadolu Shipyard).

وكانت البحرية القطرية طلبت من شركة “أناضول شيبيارد” سفينتين لتدريب الضباط على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس” في مارس/آذار 2018. وهي ضربة قطرية لكل محاولات شيطان العرب السيطرة على دولة قطر.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زار “العطية” مصنعا تركيا لتصنيع “بيرقدار”؛ حيث التقى عددا من المهندسين والفنيين القطريين، الذين كانوا يتلقون تدريبات على كيفية التحكم في الطائرات المقاتلة عبر غرف تحكم أرضية.

وشهدت السنوات الماضية تصاعدا لافتا في التعاون الاستراتيجي بين أنقرة والدوحة، توجته مباحثات مسؤولين ورجال أعمال لإقامة تحالف تجاري واستثماري، خلال ملتقى للأعمال بين البلدين عقد في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 1500 شركة (1100 تركية و400 قطرية).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ملياري دولار العام الماضي، وتجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في قطر 120 مليون دولار.