فضائح جنسية سعودية
فضائح جنسية سعودية
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فيديو فضائح جنسية بالجملة لمشاهير في السعودية العظمى يثير ضجة واسعة

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – أثار فيديو لفضائح جنسية لمشاهير في السعودية العظمى، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تبادله بين رواد تلك الوسائل المختلفة في السعودية، وخصوصا إنها لأسماء فتيات سعوديات معروفات.

حيث سلط موقع “فوشيا” الفني في تقرير مصور بالفيديو الضوء على مشاهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، السعوديات اللائي أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مقاطع خادشة وفضائح جنسية.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية رهف القنون.

واستعرض الموقع في فيديو مجمع أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.

وشغلت قصة رهف العالم وذلك بعد هربها من أسرتها في السعودية إلى تايلند ثم طلبها اللجوء في كندا.

ومن الشخصيات المثيرة للجدل أيضًا هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

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هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

وعانى عدد كبير من نجوم مشاهير السوشيال ميديا في السعودية من انتشار فيديوهات جريئة وصادمة لهم وصفت بالفضائح وعرضتهم للهجوم. من بينها فيديوهات نسبت لهم وهي غير حقيقية وفيديوهات جريئة وصادمة قاموا بتصويرها بأنفسهم. وتصدروا مواقع التواصل الاجتماعي بسببها.

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