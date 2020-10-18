جامعي في الكويت: على رئيس الوزارء الكويتي أن يحمد الله على نعمة كورونا (فيديو)

الدبور – قال أستاذ جامعي كويتي أن إنتشار كورونا في الكويت جاء من حظ رئيس وزراء الكويت و الحكومة الكويتية، لذلك عليه أن يحمد الله على نعمة كورونا التي قال إنها انقذته.

وقال الدكتور حسن جوهر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، في فيديو لسعه الدبور من صفحة المجلس، أن وجود كورونا انقذ الحكومة الكويتية، و أضاف على الرغم من ان كورونا كشفت الحكومة، إلا إنها أفادت الحكومة بشيء واحد.

وأضاف أستاذ جامعي في الكويت. لولا كورونا لكانت ساحة الإرادة تشهد تجمع الكويتيون أضعاف ما كان الوضع عليه في 2011 و2012. في ذالك الوقت طلعت تجمهات كويتية من كل التوجهات. ولكن اليوم الغضب صار عارم. اليأس صار واسع النطاق. اليوم حالة الإحباط بدأ يستشعر بها كل الكويتيين بكل إنتماءاتهم.

فيديو/ د.حسن جوهر: لولا «كورونا» لتجمع الكويتيون في ساحة الإرادة أضعاف ما كان الوضع عليه في 2011 و2012. pic.twitter.com/LMpUvMZ5WS — المجلس (@Almajlliss) October 18, 2020

ومن جهة أخرى علق الدكتور د.عبيد الوسمي على ما يحدث من تغييرات في المنطقة، وقال التغييرات التي ستحدث في المنطقة بعل التسويات الدولية، بقرارات صادرة من الولايات المتحدة، ستؤثر في كل المنطقة بلا إستثناء، إقتصاديا وسياسيا وجغرافيا أيضا.

وقال الدليل المختوم على إنهيار كل مؤسساتنا، عندما تم إستقبال جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، وقال ما كان يليق بالكويت. ولا بالشيخ صباح الأحمد أن يستقبل بهذا الشكل، وأضاف هذا دليل على إنهيار كل المؤسسات في الدولة، ولا أتكلم عن شخص محدد.

الفيديو أثار ضجة واسعة وتعليقات كثيرة بين ساخر ومؤيد ومعارض لما يقوله الدكتور عبيد الوسمي، الذي عادة ما يثير ضجة بتصريحاته التي يعتبرها البعض غريبة ولا تمت للواقع بصلة.

كما علق ناشط على مقطع الفيديو بقوله ما نصه: “عبيد الوسمي عبقري وتحليلاته أغلبها صحيحة عندما يتحدث عن الشأن المحلي. لكن لما يتحدث عن الشأن الخارجي. كلامه مبالغ فيه وأغلب كلامه غلط بالدليل والبرهان والشواهد كثيرة جداً على أن كلامه غلط ( خارجياً ) . لذلك أتمنى على د. عبيد التركيز على الامور المحلية فقط أفضل له ولنا”

عبيد الوسمي عبقري وتحليلاته أغلبها صحيحة عندما يتحدث عن الشأن المحلي لكن لما يتحدث عن الشأن الخارجي كلامه مبالغ فيه وأغلب كلامه غلط بالدليل والبرهان والشواهد كثيرة جداً على أن كلامه غلط ( خارجياً ) .

لذلك أتمنى على د. عبيد التركيز على الامور المحلية فقط أفضل له ولنا — فيصـل (@MFA095) October 18, 2020