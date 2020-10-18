شاهد فيديو مروع لأمريكي حرق ضابط شرطة بإلقاء شعلة نيران ملتهبة في سيارته

الدبور – إنتشر فيديو مروع للحظة حرق ضابط شرطة داخل سيارته، عندما أقدم امريكي يحمل شعلة كبيرة بيده ويسير في الشوارع، وعندما أوقفه الشرطي ذهب إليه مسرعا وألقى الشعلة داخل سيارة الشرطة التي كان يستقلها.

حيث نشرت شرطة مدينة سياتل الأمريكية لقطات لمشتبه به، وهو يُلقي شعلة ملتهبة من النيران في سيارة لدورية شرطة، بينما كان الضابط بداخلها.

ووقع الحادث مساء الخميس الماضي، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث ظهر الرجل وهو يقترب من الضابط ملوحاً بقطعة من الخشب المشتعل وهو يسير في زقاق.

وصرخ الضابط، وطلب من المشتبه به بالتوقف، إلا أن الأخير بدأ بشتمه بكلمات بذيئة وواصل السير في الزقاق.

وقاد الضابط السيارة خلف المشتبه به، وتوقف على بعد خطوات قليلة من صانع الشعلة، وصرخ “شرطة سياتل، توقف”.

واستدار المشتبه به، وألقى بالشعلة الملتهبة داخل سيارة الشرطة، ويمكن رؤية الضابط وهو يطلق النار ببندقيته بينما يهرب المشتبه به، وأدى الدخان المتصاعد إلى حجب الرؤية عن كاميرا المراقبة بعد ذلك.

وطاردت الشرطة المتهم في مرآب للسيارات، وتم اقتياده إلى السجن، وقالت الشرطة إنه يدعى بريان ليل، ويبلغ من العمر 37 عاماً، مشيرة إلى أن المتهم لم يصاب في إطلاق النار، في حين تم نقل الضابط إلى المركز الطبي مصاباً بحروق لا تهدد الحياة.

وأكدت الشرطة أن السنة اللهب من الشعلة ألتهمت سيارة الدورية بأكملها.