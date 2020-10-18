مقطع فيديو لـ مريم حسين في أحضان شاب لبناني مع قبلة يثير ضجة واسعة!

الدبور – أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع للمثلة المغربية مريم حسين وهي بأحضان شاب لبناني مع قبلة وحركات مثيرة، أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار حالة من الجدل خصوصا بعد تكرار تصرفات مريم حسين المثيرة للجدل بدون حساب ولا عقاب.

وظهرت مريم حسين بفيديو متداول لسعه الدبور كعادته لإثارة الفتن. في وطن عربي ينعم بالسلام. وهي تحتضن جو رعد وتُقبله. ثم قالت له: “أنت أول شخص أقابله في لبنان. هل تعلم أن مي العيدان أجرت معي لقاء وسألتني هل جو رعد خطيبك؟”، فرد جو ساخراً: “يعني لازم تفضحينا”.

ثم خضع الثنائي لجلسة تصوير حميمية. احتضنا بعضهما خلالها، ثم فجأ جو مريم بقبلة، ودخلا في موجة ضحك هستيرية، وعادا لاستكمال جلستهما.

وأثارت تصرفات مريم حسين غضب الجمهور. الذي اعتقد أنها اتعظت من سجنها سابقاً بسبب الإعلامي صالح الجسمي، فكتب أحدهم: ” والله كان ادبها الجسمي ليش طلعوها”. وكتب آخر: ” هذه دايماً تسوي شغلات وبعدين تضل تبكي لمن يصير كلام عليها عبالك تتعمد”.

يُذكر أن مريم تثير الجدل دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في معركتها مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي. والذي ظهرت عبر فيديو تبكي وتستنجد بالحُكام في الإمارات لإنقاذها منه، بعدما اتهمته بأنه يتربص بها.

ونفت مريم حسين في وقت سابق عبر لقاء “لايف” على تطبيق “زووم”. مع الإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي أن تكون قد روجت لشائعة زواجها. وأوضحت أنها غير مستفيدة من الترويج لتلك الشائعة خاصة أن المرأة التي تروج لكثرة ارتباطها بالرجال تكون سمعتها غير جيدة.

عبدالله الطليحي ل #مريم_حسين : كنتي تحبين تروجين اشاعات زواج مابينك وبين الفنان عبدالله الطليحي! pic.twitter.com/cYgYf1LUhm — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 25, 2020