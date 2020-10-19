بعد تعافيها من المرض الراقصة فيفي عبده تعود للتعري من جديد، توبة إيييه بس (فيديو)

الدبور – عادت الراقصة المصرية فيفي عبده للتعري من جديد. وذلك بعد تعافيها من وعكة صحية ألمت بها، واعتذرت وقتها لجمهورها، وظن البعض إنها تابت عن الرقص و التعري للأبد هذه المرة وخصوصا إنها تعدت الستين من عمرها.

ونشرت الام المثالية الراقصة فيفي عبد فيديو جديد لها ظهرت وهي تأكل الطعام بلباس غير محتشم كالعادة، وقامت بحركاتها للإثارة من جديد، وهي الحركات التي تصر على تقديمها لتثبت إنها مازالت دلوعة الرقص الشرقي.

ونشرت أيضا صورة بوضع مخل كعادتها وهي على البحر، ولم تراعي خروجها من المرض، ولا من التوبجة التي تابتها قبل أسبوع، ولا حتى إحترمت وفاة الفنان محمود ياسين السبوع الماضي.

وكانت الراقصة المصرية العجوز. قد إعتذرت لجمهورها على عدم نشرها مثل تلك الصور و الفيديوهات الخليعة خلال الأيام الماضية. وطلبت من جمهورها الدعاء لها بان يشفيها الله من مرضها لتعود لهم. ووعدتهم بصور أكثر سخونة ونشاط أكبر، عندما يمن الله عليها بالشفاء.

و أكدت الراقصة المتصابية فيفى عبده. أنها أصيبت بدور برد شديد خلال الفترة الماضية وهو ما جعلها تبتعد عن السوشيال ميديا مؤخراً. قائلة:”أنا سعيدة بسؤال الجمهور على حالتى الصحية. وهطمن الجميع يوم الجمعة القادمة على حالتى. وأنا بطلب من الناس تدعى لى وأنا محتاجة دعوات الناس ومحتاجة من اللى بيحبنى يدعى لى”.

ولكنها كما وعدت عادت و نشرت قبل قليل صورة جديدة مغرية لها. وتبدو إنها من الساحل الشاملي أيضا. وكانت من قبل ردت على أحد منتقديها نعم هي كازالت صغيرة ومطلوبة ومغرية و الرجالة بتجري وراي.

وكانت الأم المثالية قد قالت:”في بداية أزمة فيروس كورونا أنا كنت بأخذ الموضوع تريقة، ولكن بعد ظهور الإصابات بأعداد كبيرة تأكدت أن الموضوع بجد ومينفعش الناس تقصر في الإجراءات الاحترازية، وبعد فترة الناس التزمت بالإجراءات الاحترازية، ودلوقتى الناس رجعت تتهاون في الإجراءات الاحترازية”.