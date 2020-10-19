رانيا يوسف : أنا بصوم اثنين وخميس مش تدين بس للحفاظ على رشاقة جسمى! فيديو

الدبور – قالت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف. صاحبة أشهر مؤخرة في العالم، حيث تم نشر صور مؤخرتها في الصحف العالمية. وذلك عندما ظهرت بفستان فاضح في مهرجان القاهرة السينمائي. قالت وبكل وقاحة أنا بصوم أثنين وخميس، ومش علشان دين.

وأضافت علشان أحافظ على جسمي ورشاقتي. حتى تستطيع أن تظهر مؤخرتها للعالم بشكل يليق بمصر وتشرف الفن أمام العالم بمؤخرة رشيقة نتيجة الصيام.

ووجهت رانيا يوسف. نصائح للفتيات للحفاظ على رشاقتهن وجمالهن من خلال استضافتها فى برنامج مساء dmc للإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة dmc.

قائلة: عشان أهتم برشاقتى بصوم اثنين وخميس كل أسبوع مش جانب دينى. بس جانب صحى كمان وبشرب مياه بليمون طول اليوم لأنه بينزل كل السموم على الكلى والكبد وبمشى كتير.

وللاهتمام بالوجه بجيب مكسبات لون أحمر وزيوت جوز هند ولوز حلو جدًا للوجه وبلاشر طبيعى”.

وتابعت، “طول عمرى بحب الرياضة وأروح الجيم وامشى وبحافظ على جسمى على طول. ومحدش يعرف كنت بصور مسلسل وتعبت وخدت دواء تخنت من الدواء ١٠ كيلو وعملى مشاكل صحية كبيرة كنت بموت بس لازم أنزل اشتغل لأنى معنديش رفاهية إنى تعبانة مش هقدر أنزل من المسئوليات اللى ورايا”.

رانيا يوسف: أنا بصوم الإثنين والخميس دايما#مساء_dmc pic.twitter.com/UuxcrdH0cM — dmc TV (@dmctveg) October 19, 2020

و كشفت أيضا رانيا يوسف، عن أنها تعرضت للتحرش هى وابنتها الكبرى وتخشى التجمعات وتزاحم الناس، وبعد قضية التحرش الشهيرة قررت فضح كل المتحرشين على السوشيال ميديا.

وقالت رانيا فى مرحلة اتعرضت للتحرش أنا وبنتى الكبيرة وبقى بيجيلى كوابيس وأثر على نفسيتى وحسيت بالذنب إنى معرفتش أحميها ولما كله اتكلم على قضية التحرش الشهيرة قررت افضح المتحرش لأنه جبان وخايف. وأنا بعلم عليه وبفضحه وأنت لازم تدمر وده عقاب بسيط لحد ما يتحاسب”.

وتابعت، مفيش مبرر للتحرش بسبب لبس مكشوف طب اللى بيتحرش بطفلة واللى بيتحرش راجل براجل واللى بيتحرش بطفل ليا بتبرر بلبس طفلة البامبرز أيه مبرر المتحرش مريض ولازم يتعالج والسكوت مش صح أبدًا التحرش مرض فى كل دول العالم بس لما يكون فى عقاب رادع الكل هيخاف”.