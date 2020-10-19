العثور على جثة الطفلة التي رمتها أمها مع شقيقها في نهر دجلة (صورة)

الدبور – أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، العثور على جثة الطفلة التي ألقتها أمها في نهر دجلة، فيما تواصل البحث عن شقيقها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه ”حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبعد جهود كبيرة تمكنت نجدة بغداد من العثور على جثة الطفلة التي رمتها أمها مع شقيقها في نهر دجلة ببغداد“.

وأضافت وزارة الداخلية العراقية ”مازالت الجهات المختصة في نجدة بغداد تواصل البحث عن الطفل الآخر شقيق الفتاة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً“.

وهزت جريمة بشعة العراق، حيث وثقت كاميرات المراقبة مقطعا تظهر فيه سيدة تقدم على رمي طفليها في نهر دجلة.

وتداول نشطاء على نحو واسع مقطع الفيديو. الذي يبدو إنه تم تصويره مساء الجمعة. حيث قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين البريئين.

وقال ناشطون إن مكان الحادثة ”جسر الإئمة“ الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم التي تجردت من إنسانيتها ومن أي عاطفة، وسط أنباء أفادت بأن قوات الأمن قد ألقت القبض على الجانية وباشرت التحقيق معها في الواقعة.

وبعد التحقيق مع المتهمة، قالت إنها أقدمت على فعلتها نتيجة خلافات مع طليقها.

هاي مو ام اصلاً وين اكو ام ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعه انتي يا كلب شايله والسبب اتفه بعد

حسبي الله ونعم الوكيل !! https://t.co/c4AIOLkGe5 — (نريييد وطن) أيـه 🇮🇶 (@iyh_darid) October 17, 2020