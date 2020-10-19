ممثل سعودي يثير القرف والغضب بمشهد من مسلسل دفعة بيروت (فيديو)

الدبور – أثار ممثل سعودي القرف و الغضب، في مشهد من مسلسل دفعة بيروت . حيث فجر الممثل السعودي، “مهند الحمدي”، حفيظة عدد كبير من مشاهدي مسلسل “دفعة بيروت” الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة “شاهد VIP” الرقمية.

وذلك بعدما ظهر في حلقته الأولى، بمشهد وصفه كثير من المشاهدين أنه “خارج عن اللياقة” و”مقزز”.

وظهر “المحمدي” في المشهد المثير للجدل يتبول على أحد الأشخاص ضمن أحداث المسلسل، ما جعل العمل يتعرض لموجة من الهجوم والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقززهم من المشهد الذي قالوا إنه لا داع لتقديمه منه الأساس، وإنه يمكن الاستغناء عنه. ورأى آخرون أن فريق عمل المسلسل رغب في إثارة الجدل من حلقته الأولى بغرض لفت الأنظار إليه.

وعلق ناشط نشر مقطع الفيديو الذي أثار الجدل. بقوله: “مشهد من أول حلقه مسلسل #دفعه_بيروت ايحاء قذر ومقرف للغايه. هل شحت الأفكار والقصص والروايات إلى أن يتم إخراج. هكذا مشهد مقزز ومشوه للأخلاق الاسلاميه والعربيه. سنه كامله وأنتم في بيروت. لإخراج نص لايستحق حتى المشاهده ، استحو شوي ممثلين مقفرين، مهند الحمدي ، ونور غندور”

مشهد من أول حلقه مسلسل #دفعه_بيروت

ايحاء قذر ومقرف للغايه

هل شحت الأفكار والقصص والروايات

إلى أن يتم إخراج ، هكذا مشهد مقزز ومشوه للأخلاق الاسلاميه والعربيه

سنه كامله وأنتم في بيروت ، لإخراج نص لايستحق حتى المشاهده ، استحو شوي

ممثلين مقفرين، مهند الحمدي ، ونور غندور pic.twitter.com/4Fa9pLiZIZ — سـالـم النـوارسه🇯🇴⁩ (@salm_96s) October 17, 2020

وقال أخر كما لسع الدبور ما نصه: “#دفعه_بيروت المسلسل كل كوووم وحركة مهند اللي بالحمام كوووم ثاني. شي مقزز يجيب الاستفراغ اكثر مسلسل ماتحمست له من قبل مااشوف حتى اعلاناته حسيته تافه مدري ع ايش تصوير سنه بجد عمل تاااااافه”

#دفعه_بيروت المسلسل كل كوووم وحركة مهند اللي بالحمام كوووم ثاني شي مقزز يجيب الاستفراغ اكثر مسلسل ماتحمست له من قبل مااشوف حتى اعلاناته حسيته تافه مدري ع ايش تصوير سنه بجد عمل تاااااافه — Samr🎀 (@samera0549) October 17, 2020

ومسلسل “دفعة بيروت” الجزء الثاني من مسلسل “دفعة القاهرة”، وتدور أحداثه في مدينة بيروت خلال فترة الستينات من القرن الماضي.

والمسلسل من تأليف “هبة مشاري” وإخراج “علي العلي”، ومن بطولة “مهند الحمدي” و”نور الغندور” و”محمود نصر” و”فاطمة الصفي” و”خالد الشاعر” و”نور الشيخ” و”حمد أشكناني” و”ذو الفقار خضر”.

ويسلط المسلسل الضوء على مجموعة طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا شبابا من مختلف الجنسيات.

مسلسل فاسق بمعنى الكلمة ، أولا الشخصية المتدينه حواراته غبيه لو تجيب متدين من الحقيقة لن يتكلم بهذا الأسلوب ، ثانيا اعتبار الحشمة و الستر حريه ، ثالثا في مشهد من المشاهد ( ان ابو يقول لولده سجل في نشاط السباحه عشان هناك في بنات و مدري ايش ) بالله عليكم هذا مشهد .. #دفعة_بيروت — اسلامون 🇸🇦💚| رجل من اهل السنة 🕌 (@mohammad_8799) October 19, 2020