سلطنة عمان تعلن توقيع إتفاق عسكري جديد سيجنن الإمارات بلا شك!

الدبور – أعلنت سلطنة عمان ومن ضمن خططها لتطويل التعاون العسكري مع أكثر من بلد في المنطقة، وتطوير معداتها العسكرية، البرية و البحرية، أعلنت عن توقيع إتفاقية عسكرية جديدة، ربما ستجنن الإمارات بلا شك.

فقد وقعت سلطنة عُمان وباكستان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثنائية، في مجال التعاون العسكري بين البلدين.

ووقع المذكرة من الجانب العُماني الأمين العام بوزارة الدفاع “محمد بن ناصر الراسبي”،، فيما وقعها من الجانب الباكستاني السفير الباكستاني في عمان “أحسن واجان”.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى تأطير أوجه التعاون العسكري بين البلدين، بما يعزز علاقات التعاون القائمة ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وترتبط إسلام آباد ومسقط بعلاقات متميزة تجمعها عوامل وثيقة ومصالح مشتركة في مختلف المجالات.

كما يجتمع البلدان على أعلى مستوى سنوياً ضمن لجنة الصداقة العمانية الباكستانية.

ةنشرا وكالة الأنباء العمانية الرسكية. تغريدة على صفحتها على موقع تويتر جاء فيها: “#السلطنة وجمهورية #باكستان الإسلامية توقّعان اليوم على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بما يعزّز ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.”

#السلطنة وجمهورية #باكستان الإسلامية توقّعان اليوم على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بما يعزّز ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين. pic.twitter.com/ODgeUbk08l — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 20, 2020