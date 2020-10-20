سلطنة عمان
سلطنة عمان
عش الدبابير

سلطنة عمان تعلن توقيع إتفاق عسكري جديد سيجنن الإمارات بلا شك!

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – أعلنت سلطنة عمان ومن ضمن خططها لتطويل التعاون العسكري مع أكثر من بلد في المنطقة، وتطوير معداتها العسكرية، البرية و البحرية، أعلنت عن توقيع إتفاقية عسكرية جديدة، ربما ستجنن الإمارات بلا شك.

فقد وقعت سلطنة عُمان وباكستان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثنائية، في مجال التعاون العسكري بين البلدين.

ووقع المذكرة من الجانب العُماني الأمين العام بوزارة الدفاع “محمد بن ناصر الراسبي”،، فيما وقعها من الجانب الباكستاني السفير الباكستاني في عمان “أحسن واجان”.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى تأطير أوجه التعاون العسكري بين البلدين، بما يعزز علاقات التعاون القائمة ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وترتبط إسلام آباد ومسقط بعلاقات متميزة تجمعها عوامل وثيقة ومصالح مشتركة في مختلف المجالات.

كما يجتمع البلدان على أعلى مستوى سنوياً ضمن لجنة الصداقة العمانية الباكستانية.

ةنشرا وكالة الأنباء العمانية الرسكية. تغريدة على صفحتها على موقع تويتر جاء فيها: “#السلطنة وجمهورية #باكستان الإسلامية توقّعان اليوم على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بما يعزّز ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.”

إقرأ أيضا: وكالة بلومبرغ: الرئيس التركي أردوغان و بن سلمان اتفقا على هذا الأمر!

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
لسعات

هل ستتخلى سلطنة عمان عن نهجها في الحياد؟ هذا ما يراهن عليه ولي عهد أبوظبي!

لسعات

هجمة إماراتية شرسة على مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي بعد مهاجمته وسيم يوسف و المنبطحين

عش الدبابير

تفاصيل الإتفاق العسكري بين سلطنة عمان و تركيا؟ وهل ستسمح بإنشاء قواعد عسكرية؟

فيديو

دعاء الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان يهز موقع تويتر (فيديو)

لسعات

هكذا تتعاون سلطنة عمان والسلطان هيثم بن طارق مع الحوثيين الدبور يكشف

عش الدبابير

وسط صمت السلطنة.. معارض إماراتي يطالب بحق العماني الذي قتلته الإمارات بدم بارد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.